Купити землю можуть виключно громадяни України.

Після старту ринку землі в Україні придбати її може лише фізична особа, яка є українським громадянином. Іноземці та юридичні особи сьогодні такого права не мають.

Про це заявив очільник Міністерства аграрної політики та продовольства Роман Лещенко, в ефірі "Сніданку з 1+1" пише ТСН.

Він також розкрив процедуру та умови придбання земельної ділянки:

якщо ви громадяни України і у вас є легалізований офіційний дохід, який задекларований;

купити можна до 100 гектарів;

угода купівлі-продажу оформлюється між покупцем і продавцем у нотаріальній формі через банківський рахунок.

Він уточнив, що середня вартість гектару землі зараз становить близько $2 тисяч. "Але у різних регіонах різна вартість, оскільки різна нормативно-грошова оцінка землі, її кількісні та якісні характеристики, її розташування. Багато є критеріїв", - пояснив міністр.

Раніше прем'єр Денис Шмигаль заявив, що за більш ніж два тижні роботи ринку землі в Україні сформувалася середня мінімальна ціна, за якою власники продають паї, - вона менша за попередні прогнози уряду. "Мінімальна ціна, за якою можна виставляти землю на продаж, - по кожній області вона відрізняється – але в середньому - це близько однієї тисячі доларів за гектар", - сказав він.

Ринок землі в Україні: що необхідно знати

1 липня в Україні офіційно стартував ринок сільськогосподарських земель.

До 2024 року купувати сільськогосподарську землю можуть тільки фізособи-громадяни України з обмеженням в 100 гектарів.

Закон про ринок землі забороняє купівлю землі іноземцями, в тому числі – громадянами країни-агресора. Питання продажу землі особам без українського громадянства та іноземцям може вирішуватися тільки на загальнонаціональному референдумі.

Автор: Юрій Годован