Нотаріусів не під'єднали до системи Держгеокадастру / фото УНІАН Володимир Гонтар
Запуск ринку землі в Україні поставили на паузу, оскільки його не вдалося запустити на повну силу.
Ринок не запрацював, оскільки нотаріусів не під'єднали до системи Держгеокадастру. Про це розповіли в ефірі "Сніданку з 1 + 1".
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Коментуючи ситуацію, в нотаріальній палаті України повідомили, що в країні понад 6,5 тисячі нотаріусів і всіх під'єднати вчасно виявилося неможливо технічно. Ситуацію обіцяють виправити протягом тижня.
Ціна послуг нотаріуса становитиме 1% від вартості угоди.
Запуск ринку землі в Україні
- 1 липня в Україні офіційно стартував ринок сільськогосподарських земель.
- До 2024 року купувати сільськогосподарську землю можуть тільки фізособи-громадяни України з обмеженням в 100 гектарів.
- Закон про ринок землі забороняє купівлю землі іноземцями, в тому числі – громадянами країни-агресора. Питання продажу землі особам без українського громадянства та іноземцям може вирішуватися тільки на загальнонаціональному референдумі.
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