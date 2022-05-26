Продавців також попросили отримувати дозвіл від влади на будь-який експорт цукру в період з 1 червня по 31 жовтня.

Після нещодавньої заборони на експорт пшениці Індія вирішила обмежити продаж цукру на міжнародних ринках.

У середу, 25 травня, уряд Індії заявив, що обмежить експорт цукру до 10 мільйонів тонн на маркетинговий сезон, який триватиме до вересня, щоб тримати ціни під контролем, пише CNN.

Продавців також попросили отримувати "конкретний дозвіл" від влади на будь-який експорт цукру в період з 1 червня по 31 жовтня.

Зазначається, що Індія є найбільшим у світі виробником цукру і другим за величиною експортером після Бразилії. Уряд Нарендри Моді заявив, що необхідно вжити заходів для підтримки запасів цукру у країні після "безпрецедентного зростання експорту" торік і в поточному сезоні.

Перехід до обмеження експорту відбувається на тлі зростання у квітні річної роздрібної інфляції у третій за величиною економіці Азії до 7,8% - найвищого рівня майже за вісім років.

Це також є ще однією ознакою зростаючого продовольчого протекціонізму в усьому світі, оскільки великі виробники обмежують експорт сільськогосподарської продукції.

У поточному маркетинговому році, який триває з жовтня 2021 року по вересень 2022 року, індійські цукрові заводи вже підписали контракти на експорт близько 9 мільйонів тонн. За даними уряду, за попередній 12-місячний період країна відвантажила за кордон 7 мільйонів тонн, що стало найвищим показником за останні роки.

Ф'ючерси на білий цукор торгувалися на 1% вище за ціною 556,50 доларів за метричну тонну в середу в Лондоні. Вони зросли на 13% з початку січня і приблизно на 26% вище, ніж в той самий час торік.

Світовий банк заявив минулого місяця, що вторгнення Росії в Україну викликало історичний шок на товарних ринках, який підтримуватиме високі світові ціни до кінця 2024 року. Очікується, що цього року ціни на продовольство зростуть на 22,9% через зростання цін на пшеницю на 40%.

Обмеження експорту на іншу продукцію

Раніше цього тижня Малайзія ухвалила рішення обмежити експорт курятини своїм сусідам, заявивши, що "пріоритетом уряду є наш власний народ".

А лише за кілька днів до цього Індія заборонила експорт пшениці, оскільки небезпечна для життя спека стримує виробництво і підштовхує місцеві ціни до рекордно високого рівня. Країна є другим за величиною виробником пшениці у світі після Китаю, але не найбільшим експортером цього товару.

Виступаючи у вівторок на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, міністр торгівлі Індії Піюш Гоял заявив, що "наше експортне регулювання не повинно впливати на світові ринки".

"Ми як і раніше дозволяємо експорт в уразливі країни і сусідні країни", - додав він.

Попри ці запевнення, обмеження Індії підкреслюють крихкість глобальної продовольчої ситуації. Покупці з усього світу сподівалися, що поставки індійської пшениці допоможуть заповнити пролом, створений війною в Європі, яка вдарила по життєво важливим поставкам експортної сільськогосподарської продукції.

Водночас минулого тижня Індонезія заявила, що зніме заборону на експорт пальмової олії, введену у квітні. Країна Південно-Східної Азії є її найбільшим у світі виробником.

Вас також можуть зацікавити новини: