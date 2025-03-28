У 2024 календарному році експорт замороженої малини з нашої країни досяг 65 тисяч тонн.

Україна вперше стала світовим лідером за показником чистого експорту замороженої малини. Про це повідомляють аналітики профільного порталу EastFruit.

У 2024 календарному році експорт замороженої малини з нашої країни досяг 65 тисяч тонн – зростання за рік склало 34%.

Таким чином, наша країна випередила не тільки Польщу, але й Сербію, яка багато років була лідером у цьому сегменті. Варто також сказати, що майже половина замороженої малини, яку експортують поляки, має українське походження.

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Фахівці додають, що ще десять років тому наша країна практично не експортувала заморожену малину, так що оприлюднені цифри можна вважати великим успіхом. Загалом за останні кілька сезонів обсяги експорту популярної ягоди з України зросли більш ніж удвічі.

На думку експертів, ключовий крок до закріплення світового лідерства нашої країни в експорті замороженої малини – це подальша диверсифікація ринків збуту.

Певні успіхи в цьому напрямку вже досягнуті. Наприклад, з 2022 по 2024 роки частка Польщі в експорті української малини знизилась з 63% до 35%. Натомість зросла частка Франції, Німеччини Австрії та Чехії. Останньому посприяло підвищення якості продукції та рівень її переробки.

Все це дає підстави вважати, що у цьому році наша країна оновить рекорди експорту популярної ягоди, зміцнивши своє лідерство на світовому ринку.

Український експорт – інші новини

У минулому році УНІАН писав, що наша країна встановила історичний рекорд експорту лохини. Як повідомлялось, українські виробники поставили на зовнішні ринки понад чотири тисячі тонн свіжої блакитної ягоди 2023 року.

Фахівці галузі також звернули увагу на інший "‎тренд"‎ – зниження внутрішнього споживання ягоди. Причиною цього вважають виїзд багатьох українців за кордон.

Зазначимо також, що Україна активно шукає нові ринки для збуту для своєї продукції. В цьому питанні теж є певні успіхи. Влітку стало відомо, що у королівстві Бахрейн вирішили відкрити доступ на свій ринок для українських виробників м'яса птиці.

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