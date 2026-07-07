На ринку з'явилися перші українські кавуни: скільки коштує кілограм

Поки що фрукти завозять не з Херсонщини, а Миколаївської області.

В Україні на ринку почали продавати перші вітчизняні кавуни нового врожаю. Ціни на кавуни наразі доволі високі – кілограм коштує 40 гривень в дрібному гурті, йдеться в відеоогляді Столичного ринку.

Поки що це не знамениті херсонські кавуни, а з Миколаївської області. Зараз на ринку доступні кавуни раннього сорту "Лузітана" невеликого розміру з характерною жовтою плямою на боці. Особливістю сорту "Лузітана", окрім швидкого дозрівання, є яскраво-червона м’якоть та високий вміст цукру. Кавуни з Херсонщини мають надійти в масовий продаж у другій половині червня.

Серед фруктів продавці на Столичному ринку пропонують абрикос з Одеси по 85 грн/кг. Невеликі фрукти можна знайти по 55 гривень за кілограм.

Відео дня

У ягідному сегменті на ринку з’явилася ожина з Нікопольщини. За кілограм крупної ягоди просять 230-250 гривень. Невеликою лохиною торгують по 240 грн/кг. Все ще доступна черешня – її віддають від 30 і до 140 грн/кг.

Ягоди в Україні – ціни та прогнози

Сезон лохини в Україні цьогоріч починається пізніше, ніж зазвичай, через затримку в дозріванні ранніх сортів. Аналітик асоціації "Ягідництво України" Денис Миронов повідомив, що на ринку переважає імпортна продукція. Закордонна ягода значно дорожче за сезонну вітчизняну лохину.

Водночас експерт зазначив, що врожай малини зросте в межах 4-8% в порівнянні з минулим роком, проте і ціна на неї буде вищою. На початку сезону ягода коштувала в середньому на 10-15% більше, ніж рік тому.

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