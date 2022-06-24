Також лідери країн ЄС закликають РФ розблокувати Чорне море для експорту українського продовольства.

Лідери країн-членів Європейського Союзу закликають Росію перестати красти зерно та завдавати удари по сільськогосподарських об'єктах в Україні.

Про це йдеться у висновках Європейської Ради, схвалених на зустрічі голів держав і урядів країн-членів ЄС 23 червня у Брюсселі.

Зокрема, сказано, що Росія шляхом збройної мілітаризації питання продовольства у війні проти Україні несе одноосібну відповідальність за глобальну кризу безпеки продовольства, яку вона спровокувала.

"Європейська Рада наполегливо закликає Росію негайно припинити завдавати удари по сільськогосподарських об'єктах і припинити вилучати зернові, розблокувати Чорне море, особливо порт в Одесі для того, щоб дозволити експорт зерна і операції комерційного судноплавства", - наголошується у висновках.

Лідери ЄС заявляють, що з цією метою підтримують зусилля генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша.

Водночас, голови держав і урядів країн-членів ЄС відзначають, що санкції ЄС проти Росії дозволяють вільний потік сільськогосподарської і продовольчої продукції, а також доставку гуманітарної допомоги.

При цьому, Європейська Рада рішуче підтримує зусилля в рамках так званих "ліній солідарності" для сприяння експорту продовольства з України через різні наземні маршрути і порти ЄС. Лідери ЄС закликають Єврокомісію і країни-члени нарощувати їхні зусилля, зокрема, у підтримці країн, що розвиваються, аби вони переорієнтували ланцюги поставок.

Крадіжка зерна з України - що відомо

30 травня 2022 року керівник Офісу президента України Андрій Єрмак сказав, що світової продовольчої кризи, яку провокує Росія, ще можна уникнути. За його словами, необхідно розблокувати українські порти, відправивши в Чорне море військові конвої країн-партнерів, які будуть супроводжувати зернові вантажі.

Станом на 7 червня Росія вкрала до 500 000 тонн української пшениці на суму 100 мільйонів доларів з моменту російського вторгнення в лютому. Велика частина цього вантажу була доставлена вантажівками в порти в окупованому Криму, а потім перевезена суднами, в тому числі такими, які знаходяться під західними санкціями.

У Держдепартаменті США повідомили, що в перевозі вкраденого зерна могли задіяти судна "Матрос Кішка", "Матрос Позинич" і "Михайло Ненашев". Вони курсували між Керченською протокою, що розділяє Крим і Росію, і різними портами в Східному Середземномор'ї.

При цьому веб-сайти морського відстеження та експерти відзначали, що РФ приховує інформацію про залучені судна. Зокрема, підсанкційні судна часто відключають свої транспондери, щоб приховати свій порт відправлення. Іноді вони швартувалися в Туреччині або Сирії.

За інформацією ЗМІ, в Севастополі щодня вантажать на судна українське зерно.

Раніше стало відомо, що РФ, Туреччина, Україна і ООН підготували дорожню карту щоб забезпечити роботу безпечного коридору з вивезення сільгосппродукції з портів нашої держави.

Голова Європейської Ради Шарль Мішель заявив, що в продовольчій кризі, яка розгортається в світі через війну в Україні, винна тільки Росія.

6 червня держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що у США є докази того, що Росія краде зерно з України для продажу з метою отримання прибутку.

10 червня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив про активну фазу переговорів з пошуку рішень для подолання глобальної кризи продовольства.

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