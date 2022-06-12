Крім того, Україна веде переговори з країнами Балтії про створення третього коридору для експорту продуктів.

Україна встановила два маршрути через Польщу і Румунію для експорту зерна.

Про це заявив заступник Міністра закордонних справ України Дмитро Сеник, повідомляє Reuters.

За його словами, Україна веде переговори з країнами Балтії про створення третього коридору для експорту продуктів.

"Ці маршрути неідеальні, але ми робимо все можливе, щоб розвивати їх", — сказав він в кулуарах азіатського саміту з безпеки в Сінгапурі.

Сеник зазначив, на території України зберігається до 30 млн тонн зерна, які потрібно експортувати.

Нагадаємо, Володимир Зеленський розповів, що розблокувати українські порти допомагають Туреччина, Великобританія, Канада, ООН та інші європейські країни. Також президент під час свого виступу у Сінгапурі розповів про наслідки продовольчої кризи та війни в Україні.

Як повідомляв УНІАН, 30 травня керівник Офісу президента України Єрмак заявив, що світової продовольчої кризи, яку провокує Росія, ще можна уникнути. За його словами, необхідно розблокувати українські порти, надіславши у Чорне море військові конвої країн-партнерів, які супроводжуватимуть зернові вантажі.

10 червня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив про активну фазу переговорів з пошуку рішень для подолання глобальної кризи продовольства.

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