Міністр оборони Туреччини Хулусі Акар провів телефонну бесіду зі своїм російським колегою Сергієм Шойгу. Головною темою розмови стало "зернова угода". Анкара наголосила на необхідності продовжувати експорт українського продовольства з об'єктивних причин.
Відповідною інформацією поділилася прес-служба Міністерства оборони Туреччини.
Під час бесіди Акар заявив, що "зернова угода" має істотне значення. Вона "робить великий внесок у вирішення глобальної продовольчої кризи і показує, що всі проблеми можна вирішити шляхом співпраці та діалогу".
"Очікуємо перегляду рішення про припинення ініціативи з експорту зерна, яка є чисто людською діяльністю і повинна бути відокремлена від конфліктних ситуацій", — додали в Міноборони Туреччини за підсумками телефонної розмови.
Росія призупинила "зернову угоду": головна інформація
Після ударів по кораблях Чорноморського флоту в Севастополі 29 жовтня в РФ заявили про вихід з "зернової угоди". Ворог повідомив, що безпілотники, які атакували кораблі, нібито були випущені мирним транспортним судном.
В Україні дії РФ назвали звичайним шантажем, який агресор заздалегідь спланував. А вибухи в Севастополі — це лише "хибний привід".
Рішення Росії прокоментували в НАТО і США, а Литва закликала вирішити зернову кризу військовим шляхом, адже переговори з РФ не працюють.
Вночі 31 жовтня Україна, ООН і Туреччина все ж погодили рух 14 суден з продовольством в Чорному морі. Росія на це відповіла, що тепер "угода набула іншого характеру, набагато більш ризикованого, небезпечного".
Закриття "зернового коридору" призвело до зростання цін на пшеницю і кукурудзу в світі. Ф'ючерси на згадану продукцію на Чиказькій товарній біржі зросли на 5,5% і 2,4% відповідно.