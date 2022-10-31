Офіційна Анкара наполягає на необхідності продовжувати експорт українського продовольства.

Міністр оборони Туреччини Хулусі Акар провів телефонну бесіду зі своїм російським колегою Сергієм Шойгу. Головною темою розмови стало "зернова угода". Анкара наголосила на необхідності продовжувати експорт українського продовольства з об'єктивних причин.

Відповідною інформацією поділилася прес-служба Міністерства оборони Туреччини.

Під час бесіди Акар заявив, що "зернова угода" має істотне значення. Вона "робить великий внесок у вирішення глобальної продовольчої кризи і показує, що всі проблеми можна вирішити шляхом співпраці та діалогу".

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"Очікуємо перегляду рішення про припинення ініціативи з експорту зерна, яка є чисто людською діяльністю і повинна бути відокремлена від конфліктних ситуацій", — додали в Міноборони Туреччини за підсумками телефонної розмови.

Росія призупинила "зернову угоду": головна інформація

Після ударів по кораблях Чорноморського флоту в Севастополі 29 жовтня в РФ заявили про вихід з "зернової угоди". Ворог повідомив, що безпілотники, які атакували кораблі, нібито були випущені мирним транспортним судном.

В Україні дії РФ назвали звичайним шантажем, який агресор заздалегідь спланував. А вибухи в Севастополі — це лише "хибний привід".

Рішення Росії прокоментували в НАТО і США, а Литва закликала вирішити зернову кризу військовим шляхом, адже переговори з РФ не працюють.

Вночі 31 жовтня Україна, ООН і Туреччина все ж погодили рух 14 суден з продовольством в Чорному морі. Росія на це відповіла, що тепер "угода набула іншого характеру, набагато більш ризикованого, небезпечного".

Закриття "зернового коридору" призвело до зростання цін на пшеницю і кукурудзу в світі. Ф'ючерси на згадану продукцію на Чиказькій товарній біржі зросли на 5,5% і 2,4% відповідно.

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