Зараз Росія активно вивозить викрадені зернові з тимчасово окупованих територій України в Сирію та Туреччину під виглядом власного врожаю.

Російські окупанти продовжують розкрадати українську сільськогосподарську продукцію, серед якої і зерно, та експортувати її до інших країн. Зокрема, РФ налагоджує експорт цієї продукції до Китаю.

"На підконтрольних окупантам підприємствах з виробництва, переробки та зберігання сільськогосподарської продукції (особливо зернових) здійснюється впровадження автоматизованих систем Федеральної служби ветеринарного та фітосанітарного нагляду (відомої як "Россельхознадзор"). Пакет програм включає підсистеми "Аргус", "Цербер", "Меркурій" (ветеринарний контроль), "Веста" (фітосанітарний). Дані програмні засоби призначені для автоматизації процесу збору та аналізу інформації про сільськогосподарські товари, що будуть експортуватись за межі країн-членів Євразійського союзу", – повідомляє Центр національного спротиву.

Зазначається, що в умовах накладених на Росію санкцій за розв’язання війни проти України, ключовим експортером для росії залишається Китай.

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"На даний час Росія активно вивозить викрадені зернові з тимчасово окупованих територій України в Сирію та Туреччину під виглядом власного врожаю. Запровадження даних програм дозволить їй розширити географію експорту награбованого, зокрема до Китаю", – наголосили в ЦНС.

Розкрадання української продукції окупантами

У червні російський диктатор Володимир Путін нагодував міжнародних гостей вкраденою українською черешнею з Мелітополя. Сталося це на економічному форусі в Санкт-Петербурзі. Примітно, що на упаковках з черешнею було написано "Вирощено в Росії".

У травні російські загарбники намагалися вивезти вкрадене українське зерно з окупованого Криму до своїх портів. У Генеральному штабі ЗСУ повідомляли, що ворог завантажує зерно на підсанкційне сирійське судно "Souria".

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