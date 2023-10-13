Уряди Румунії та України домовилися щодо врегулювання зернового питання.

Влада Румунії затвердила постанову, яка регламентує імпорт чотирьох видів агропродукції з України, повідомляє прес-служба уряду Румунії.

"Ми перевіряємо механізм захисту румунських фермерів і місцевих виробників від імпорту українського зерна. Механізм, узгоджений з українськими колегами, дозволить імпорт обмеженої кількості зерна тільки за ліцензією, і тільки для наших аграріїв і переробників, які потребують поповнення запасів", - повідомив прем'єр-міністр Румунії Марчел Чолаку.

За словами голови уряду Румунії, його країна продовжує підтримувати Україну щодо транзиту зерна, але захист роботи румунських фермерів є обов’язковим.

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Як повідомив міністр сільського господарства Румунії Флорін Барбу, згідно з затвердженою процедурою, буде дозволено імпорт пшениці, кукурудзи, соняшнику та сої з України, але тільки на підставі ліцензії, отриманої від міністерства сільського господарства Румунії.

Як розгортався зерновий конфлікт

Внаслідок російської морської блокади України, ЄС скасував усі тарифи та квоти на транзит українського збіжжя до десятків країн Європи. Однак, по дорозі дешеве та якісне українське зерно "губилося" та осідало на ринках сусідніх держав. В результаті, ринки українських сусідів стали перенасичені зерном, що не влаштовувало місцевих фермерів, які стикнулися із проблемами зі збутом власної продукції. Це змусило їх виходити на протести та тиснути на свої уряди.

Через це навесні 2023 року Єврокомісія ввела заборону на імпорт української кукурудзи, пшениці, насіння ріпаку та соняшнику до Польщі, Болгарії, Румунії, Угорщини та Словаччини, яка діяла до 15 вересня.

Коли термін дії цієї заборони сплив, Єврокомісія не стала її продовжувати. Але деякі країни досі тримають свої кордони закритими для українського зерна.

Першою про відмову імпортувати українське зерно після скасування заборони Єврокомісії заявила Польща, із якою на цій основі розгорнувся особливо гострий конфлікт.

Також українське зерно відмовилися імпортувати Угорщина та Словаччина.

Пізніше до заборони приєдналися Болгарія та Румунія, не витримавши тиску своїх фермерів, які вийшли на протести проти дозволу на імпорт українського зерна.

18 вересня Україна подала позов до Світової організації торгівлі (СОТ) проти Польщі, Словаччини та Угорщини через їхню відмову зняти заборону на ввезення української сільськогосподарської продукції.

Це особливо не сподобалося Польщі, яка вимагає відкликання українського позову до СОТ.

Українська сторона, своєю чергою, заявила, що не планує "розганяти цей конфлікт", а навпаки хоче нормального врегулювання.

У пошуках виходу з ситуації, що склалася, Україна напрацювала та надала Єврокомісії план дій для контролю над аграрним експортом. Зокрема, пропонувалося надавати дозволи українським підприємствам експортувати певні об'єми зерна до певних країн, які визначалися б за погодженням з Єврокомісією та приймаючими сторонами.

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