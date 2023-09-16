Залежно від плану дій, представленого українською стороною, уряд Румунії прийме рішення про відповідні заходи щодо захисту румунських фермерів.

Уряд Румунії очікує від України подання плану дій щодо ефективних заходів експортного контролю для запобігання спотворенню ринку зернових в країні, які вона зобов'язалася представити до кінця понеділка, 18 вересня 2023 року.

У той же час він висловлює жаль з приводу того, що не було знайдено європейське рішення для продовження обмежень на імпорт зерна з України - заходи, які просили країни-члени, причетні до цього рішення. Про це йдеться в прес-релізі, опублікованому у п'ятницю ввечері на сайті румунського уряду.

Залежно від плану дій, представленого українською стороною, уряд Румунії прийме рішення про відповідні заходи щодо захисту румунських фермерів.

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"Уряд Румунії знаходиться в постійному контакті з Європейською Комісією та українською стороною, щоб гарантувати, що новий механізм обмеження наслідків імпорту української продукції, запропонований ЄК, запобігатиме спотворення ринків країн-членів ЄС, які були захищені превентивними заходами щодо обмеження імпорту з України", - сказано в повідомленні.

Експорт українського зерна - деталі

Єврокомісія 15 вересня скасувала обмеження на ввезення зерна з України до Польщі, Болгарії, Румунії, Угорщини та Словаччини. У той же час, згідно з рішенням ЄК, Україні доведеться виконати певні умови і представити план дій не пізніше 18 вересня.

Польща, Словаччина та Угорщина заявили про торговельні обмеження щодо України. Остання, крім зерна, ввела заборону на ввезення з України 24 видів сільгосппродукції, включаючи овочі, м'ясо і мед.

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