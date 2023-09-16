Уряд Румунії очікує від України подання плану дій щодо ефективних заходів експортного контролю для запобігання спотворенню ринку зернових в країні, які вона зобов'язалася представити до кінця понеділка, 18 вересня 2023 року.
У той же час він висловлює жаль з приводу того, що не було знайдено європейське рішення для продовження обмежень на імпорт зерна з України - заходи, які просили країни-члени, причетні до цього рішення. Про це йдеться в прес-релізі, опублікованому у п'ятницю ввечері на сайті румунського уряду.
Залежно від плану дій, представленого українською стороною, уряд Румунії прийме рішення про відповідні заходи щодо захисту румунських фермерів.
"Уряд Румунії знаходиться в постійному контакті з Європейською Комісією та українською стороною, щоб гарантувати, що новий механізм обмеження наслідків імпорту української продукції, запропонований ЄК, запобігатиме спотворення ринків країн-членів ЄС, які були захищені превентивними заходами щодо обмеження імпорту з України", - сказано в повідомленні.
Експорт українського зерна - деталі
Єврокомісія 15 вересня скасувала обмеження на ввезення зерна з України до Польщі, Болгарії, Румунії, Угорщини та Словаччини. У той же час, згідно з рішенням ЄК, Україні доведеться виконати певні умови і представити план дій не пізніше 18 вересня.
Польща, Словаччина та Угорщина заявили про торговельні обмеження щодо України. Остання, крім зерна, ввела заборону на ввезення з України 24 видів сільгосппродукції, включаючи овочі, м'ясо і мед.