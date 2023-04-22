21 квітня 2023 року Польща розблокувала транзит сільськогосподарської продукції з України.

Під час транзитного проїзду через Польщу українські автоперевізники повинні мати повний бак пального, оскільки їм буде заборонено здійснювати будь-які зупинки на території країни.

Як повідомляє Державна служба України з безпеки на транспорті, згідно з оновленими правилами, перевізник, який прямує через Польщу з аграрним товаром транзитом, прибуваючи до кордону, обов’язково повинен виконати наступні умови:

мати запас пального в баку, щоб перетнути територію Польщі без зупинок на АЗС (щонайменше запас на 150 км). Усі перевізники з транзитом перетинають Польщу у супроводі, а заїзд на АЗС під конвоєм неможливий;

підготувати транспортний засіб до пломбування.

"Якщо ці дві умови не виконано, то митні органи Республіки Польща забороняють проїзд до Польщі, повертають вантажівку в Україну", – пояснює "Укртрансбезпека", додаючи, що умови перетину кордону можуть змінюватись.

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Польща і транзит українського зерна

15 квітня Польща заборонила ввезення зерна та іншого продовольства з України. Повідомлялося, що заборона стосуватиметься також транзиту українського зерна в треті країни.

18 квітня 2023 року Україна та Польща домовилися про розблокування транзиту зерна.

21 квітня 2023 року Польща розблокувала транзит сільськогосподарської продукції з України.

Процедура транзиту гарантує, що транзитні декларації, зроблені на українсько-польському кордоні, не можна змінити на території Польщі. Це гарантує, що транзитні товари не будуть продані на польському ринку.

Транзит має закінчуватися в морських портах Гданська, Гдині, Свіноуйсьце або Щецина або за межами території Польщі. Транспортні засоби будуть опломбовані, а їхні маршрут відстежуватимуть.

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