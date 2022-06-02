Війська РФ ставлять аграріям ультиматуми, якщо ті не погоджуються продавати зерно, його погрожують просто забрати.

У Запорізькій області окупанти ніби повторюють сценарій Голодомору. Рашисти змушують фермерів продавати за безцінь зерно, а якщо ті не погоджуються, їм погрожують, що заберуть усе просто так.

Про це йдеться у новому сюжеті ТСН.

На Запоріжжі усі поля, де проходить або проходила зона бойових дій, або заміновані, або просто вкриті боєприпасами. Фермери, які залишилися на окупованих територіях, опинилися у вкрай скрутному становищі. Окупанти буквально викручують їм руки. Вони змушують фермерів продавати зерно, яке залишилось в елеваторах, за безцінь.

Окупанти висувають аграріям ультиматуми. Якщо люди не погоджуються продавати зерно за дуже низькими цінами, рашисти погрожують, що просто усе заберуть та не дадуть ніяких грошей. Вивозити зерно на неокуповані території України ворог також не дозволяє, розповів Микола Вініченко, який виконує обов'язки керівника департаменту АПК Запорізької ОВА.

Страждають навіть ті аграрії, які усе ж погоджуються працювати з окупантами. Їх змушують віддати дві третини майбутнього врожаю. Сперечатися неможна. Якщо аграрії не погоджуються, окупанти забирають геть усе. На поля фермерів приводять колаборантів, яких окупанти обирають "відповідальними" за посівну кампанію.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що Росія озвучила умову розблокування українських суден із зерном.

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