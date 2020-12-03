Найбільше у світі подорожчали рослинні олії - на 14,5% за місяць.

Ціни на продовольство у світі в листопаді продовжили рости другий місяць поспіль і досягли максимального значення за останні шість років, йдеться в повідомленні Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (ФАО).

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Згідно з повідомленням, Індекс продовольчих цін ФАО в листопаді зріс на 3,9% в порівнянні з жовтнем і на 6,5% в порівнянні з листопадом 2019 року.

Зазначається, що в листопаді стосовно жовтня у світі подорожчали всі види сільськогосподарської продукції. Найбільше зросли ціни на рослинні олії – на 14,5%, що є найвищим показником з березня 2014 року.

"Таке стрімке зростання пояснюється головним чином стрибком цін на пальмову олію поряд з подальшим збільшенням котирувань соєвої, ріпакової та соняшникової олій", - пояснюють у ФАО.

Світові ціни на зернові за місяць зросли на 2,7%, цукор – на 2,8%, молочна продукція подорожчала на 0,9%, м'ясо - також на 0,9%.

При цьому вартість ЗЕРНОВИХ у листопаді 2020 року виявилася майже на 20% вищою, ніж у листопаді минулого року.

"Експортні ціни на пшеницю у цьому місяці продовжували підвищуватися, головним чином у зв'язку з прогнозованим скороченням експортних поставок і погіршенням перспектив на урожай в Аргентині. Ціни на кукурудзу також продовжували зростати, чому сприяли активні закупівлі з боку Китаю, а також подальше зниження прогнозів виробництва у двох великих країнах-експортерах – Сполучених Штатах Америки та Україні", - сказано в повідомленні.

Що цьому передувало

Продовольча і сільськогосподарська організація ООН (ФАО) прогнозує скорочення виробництва і споживання риби та тропічних фруктів у світі через пандемію коронавірусу.

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Автор: Ганна Нагорна