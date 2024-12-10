Для більшості опитаних середній святковий чек становитиме від 1 000 до 5 000 грн.

Різдвяно-новорічні свята залишаються важливою частиною життя українців, і попри третій рік повномасштабної війни 65% респондентів не планують відмовлятися від святкових покупок. Це є позитивною тенденцією, оскільки минулого року цей показник становив 59%, а в 2022-му - 61%. Про це йдеться у дослідженні Deloitte Ukraine.

"Навіть у третій рік повномасштабної війни універсальні ринкові закони залишаються незмінними. Український бізнес продовжує знаходити способи створювати унікальні та конкурентоспроможні пропозиції для своїх споживачів, демонструючи стійкість та здатність зберігати якість навіть у складних умовах", – зазначив директор, керівник галузевої групи з ритейлу та оптової дистрибуції Deloitte Ukraine Олександр Ямпольський,.

Згідно з опитуванням Deloitte, 65% опитаних українців розпочнуть різдвяний та новорічний шопінг у період з 1 до 24 грудня. Минулого року цей показник був на відмітці 59%.

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Зазначається, що громадяни надають перевагу святкуванню Нового року: 45% респондентів витратять більше коштів на святкування цього свята, ніж Різдва. Порівну на обидва свята планують витратитися 35% респондентів.

Для більшої частини опитаних (57%) середній святковий чек становитиме від 1 000 грн до 5 000 грн.

"7 із 10 респондентів планують спрямувати частину свого різдвяного та новорічного бюджету на благодійну допомогу, а 79% із них підтримають захисників на передовій", - йдеться у дослідженні.

Цікавим є факт, що 23% респондентів виявили готовність використовувати ШІ під час святкового шопінгу для пошуку ідей щодо подарунків, знижок.

Українські споживачі проявили раціональність у покупках: більшість готові чекати на доставку товару з-за кордону, якщо його вартість на іноземному сайті дешевша на 20%. Крім того, 50% покупців під час святкового шопінгу покладуть додаткові товари в онлайн-кошик, щоб отримати безкоштовну доставку.

Крім цього, 41% опитаних під час різдвяного та новорічного шопінгу планують придбати товари від українських брендів і постачальників.

Доходи українців - останні новини

З 1 грудня, після набрання чинності законом про підвищення податків, всі легальні доходи українців знизяться через зростання військового збору до 5%, розповіла народна депутатка, член Комітету ВР України з питань фінансів, податкової та митної політики Ніна Южаніна.

Середня зарплата штатних працівників в Україні за січень-вересень 2024 року зросла на 22,2% – до 20 592 грн, свідчать дані Державної служби статистики. Найвищі зарплати у працівників сфери інформації та телекомунікацій – 50 752 грн. При цьому дані щодо зарплат вказуються до вирахування податків і зборів.

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