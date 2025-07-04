Україна зможе безмитно експортувати до ЄС більше пшениці, цукру та ячменю.

Європейський Союз збільшив квоту на безмитний імпорт пшениці з України з 1 до 1,3 мільйона тонн в рамках переглянутої угоди про вільну торгівлю. Як передає Reuters, про це заявив високопосадовець ЄС.

За даними видання, в рамках угоди ЄС також збільшив імпортну квоту на український цукор з 20 до 100 тисяч тонн, а також імпортну квоту на ячмінь з 350 000 тонн до 450 000 тонн.

Імпортна квота на м'ясо птиці також була збільшена з 90 000 тонн до 120 000 тонн.

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Зазначається, що оновлена торговельна угода охоплює 40 товарів та має бути ухвалена кваліфікованою більшістю країн-членів ЄС.

Журналісти нагадують, що ЄС тимчасово скасував мита і квоти на українську сільськогосподарську продукцію в червні 2022 року після повномасштабного вторгнення Росії і, як наслідок, блокування традиційних чорноморських експортних шляхів. Однак на початку червня 2025 року торговельний безвіз завершився.

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З червня 2022 року до 5 червня 2025 року Євросоюз тимчасово скасував мита та квоти на українську сільськогосподарську продукцію. Це рішення було ухвалено через повномасштабне вторгнення Росії, аби допомогти Україні компенсувати зростання витрат на експорт через територію ЄС, оскільки Росія заблокувала традиційні морські маршрути в Чорному морі.

Ці заходи було скасовано, а ЄС оголосив про намір укласти нову торговельну угоду з Україною. 30 червня європейський комісар з питань торгівлі Марош Шефчович повідомив про попередню домовленість стосовно нової угоди.

За його словами, Євросоюз відкриє свій ринок для українських продуктів більше, ніж до війни, враховуючи "чутливість деяких секторів агропромислового комплексу".

12 червня у Раді Євросоюзу скасували всі додаткові перевірки для насіння буряка, соняшника, ріпаку та сої з України. Таким чином, насіння цих видів, вироблене в Україні та Республіці Молдова, зможе потрапити на ринок ЄС.

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