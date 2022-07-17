В окупованому Криму в селі Оріхове під Саками сьогодні стояла колона з п'яти вантажівок-зерновозів і чотирьох військових вантажівок.
Про це повідомляє Крим.Реалії.
Машини стояли на узбіччі в напрямку руху від міста Саки, за півкілометра від розвилки Севастополь – Сімферополь. У вантажівок із зерном були номери Ставропольського і Красноярського краю, а також Московської області.
На військових автомобілях була нанесена окупантська символіка, використовувана Росією для маркування військової техніки в ході вторгнення в Україну. Також на тенти "Камазів" був нанесений фарбою код 05, відповідний Республіці Дагестан, а на тенті однієї з військових вантажівок був напис "Теміраул" (село в Дагестані).
Як повідомляв УНІАН, Росія відправляє кораблі з Севастополя з краденим українським зерном. РФ продовжує незаконне вивезення продукції, захопленої в Донецькій і Запорізькій областях.
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