РФ продовжує незаконне вивезення продукції, захопленої в Донецькій та Запорізькій областях.

Противником передислоковано значну кількість кораблів із Севастополя до Новоросійська і триває контроль морських комунікацій у Азовському морі.

Про це повідомили у ВМС ЗСУ.

"Противником передислоковано значну кількість кораблів з Севастополя в Новоросійськ і триває контроль морських комунікацій в Азовському морі з метою незаконного вивезення продукції, захопленої в Донецькій, Запорізькій областях. Несення бойової служби кораблями РФ здійснювалося в ракетно безпечних районах в зоні прикриття берегових систем ППО, максимально наближених до узбережжя", - йдеться в повідомленні.

За добу в інтересах РФ прохід Керч–Єнікальською протокою здійснили, зокрема, до Азовського моря – 24 судна, з них 7 суден рухалися з протоки Босфор; у Чорне море-33 судна, з них 6 продовжили рух у напрямку протоки Босфор.

Відзначається, що РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS) на цивільних судах в акваторії Азовського моря.

Також у ВМС ЗСУ повідомляють, що станом на 17 липня в Чорному морі на бойовому чергуванні перебувають 2 ворожі носії опреативно-тактичних ракет "Калібр". У Середземному морі-5 ворожих носіїв "Калібр" і 2 ракетних крейсера. В Азовському морі ворог продовжує контролювати морські комунікації шістьма кораблями та катерами.

Війна в Україні та ситуація з зерном:

Станом на 7 червня Росія вкрала до 500 000 тонн української пшениці на суму 100 мільйонів доларів з моменту російського вторгнення в лютому. Велика частина цього вантажу була доставлена вантажівками в порти в окупованому Криму, а потім перевезена суднами, в тому числі такими, які знаходяться під західними санкціями.

Держдепартамент США називав російські судна "Матрос Кошка", "Матрос Позинич" і "Михаил Ненашев" як підозрювані в перевезенні краденого зерна. Ці судна курсували між Керченською протокою, що розділяє Крим і Росію, і різними портами в Східному Середземномор'ї.

При цьому веб-сайти морського відстеження та експерти відзначали, що РФ приховує інформацію про залучені судна. Зокрема, підсанкційні судна часто відключають свої транспондери, щоб приховати свій порт відправлення. Іноді вони швартувалися в Туреччині або Сирії.

За інформацією ЗМІ, в Севастополі щодня вантажать на судна українське зерно.

РФ, Туреччина, Україна та ООН підготували дорожню карту, щоб забезпечити роботу безпечного коридору з вивезення сільгосппродукції з портів нашої держави.

Голова Європейської Ради Шарль Мішель заявив, що в продовольчій кризі, яка розгортається у світі через війну в Україні, винна тільки Росія.

6 червня держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що у США є докази того, що Росія краде зерно з України для продажу з метою отримання прибутку.

10 червня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив про активну фазу переговорів з пошуку рішень для подолання глобальної кризи продовольства.

23 червня лідери країн-членів Європейського Союзу на зустрічі в Брюсселі закликали Російську Федерацію перестати красти зерно в Україні та завдавати ударів по її сільськогосподарських об'єктах.

4 липня 2022 року президент України Володимир Зеленський розповів, які реальні шанси розблокувати експорт українського зерна.

На початку липня 2022 року завдяки звільненню Зміїного від російсько-окупаційних військ з'явилася можливість для використання гирла Дунаю з метою вивезення агропродукції, зокрема зерна.

15 липня 2022 року капітанам російських суден, що перевозили вкрадене українське зерно, повідомили про підозру.

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