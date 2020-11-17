Також Україна протягом двох років імпортує продукцію з РФ та Білорусі, а цього літа почався імпорт картоплі з Нідерландів.

Україна почала імпортувати картоплю з Польщі через низькі ціни, при тому, що українські картоплесховища заповнені вітчизняною продукцією.

Про це повідомляють аналітики EastFruit.

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Згідно з повідомленням, на сьогодні ціни на картоплю в Україні у двічі вищи, ніж у Польщі. Більш того, ряд великих українських виробників почали підвищувати відпускні ціни на продукцію, пояснюючи це меншим урожаєм, ніж у 2019 році.

"Зараз оптові ціни на картоплю в Україні на 40% нижчі, ніж в той самий час минулого року, що, на думку картоплярів, несправедливо", - наводяться слова економіста продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (ФАО) Андрія Ярмака.

За його словами, в ЄС вже зібрали картоплі на кілька мільйонів тонн більше, ніж регіон може спожити. Через низькі ціни на європейську продукцію Україна навряд чи зможе уникнути чергового стрибка імпорту.

"Початок імпорту картоплі в період, коли картоплесховища заповнені вітчизняною продукцією, є дуже неприємним сигналом. Можливо, українським фермерам доведеться теж знижувати ціни на свою продукцію, а значить, вони недоотримають кошти для розвитку виробництва в наступному році", - наголошується в повідомленні.

Також повідомляється, що Україна протягом двох років імпортує продукцію з РФ і Білорусі, а цього літа почався імпорт картоплі з Нідерландів.

Хронологія подій

Українські картоплярі в серпні-вересні 2020 року відставали від нормальних темпів збирання картоплі через посушливу погоду. На думку експертів, це могло спровокувати зростання імпорту картоплі у 2020 році.

На початку листопада 2020 року в Україні спостерігалося значне зростання цін на картоплю.

Україна у 2019 році збільшила імпорт картоплі, переважно з Росії, у 43 рази – до рекордних 250 тисяч тонн, при власному врожаї у 20,3 мільйона тонн.

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Автор: Ганна Нагорна