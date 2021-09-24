Урожай зернових та олійних може перевищити 110 млн тонн.

У 2021 році Україна може зібрати понад 110 мільйонів тонн зернових та олійних культур, що є абсолютним рекордом врожай за всю історію незалежності.

Такий прогноз озвучив президент "Української зернової асоціації" (УЗА) Микола Горбачов в ході Першої міжнародної конференції з аграрного права, організованої Асоціацією правників України.

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"Два роки тому ми зібрали 98 млн тонн, це був рекорд, а в цьому році очікуємо навіть більший урожай - понад 110 млн тонн зернових і олійних", - розповів Горбачов.

За прогнозами УЗА, до 2026 року валовий збір зерна Україною поступово зросте до 118 млн тонн завдяки технологіям і більш врожайним гібридам зернових.

Також у нинішньому маркетинговому році (липень 2021 - червень 2022) Асоціація прогнозує рекордний обсяг експорту українського зерна - на рівні 70,1 млн тонн.

Збирання врожаю: що необхідно знати

У 2019 році, Україна зібрала рекордний урожай - 98 млн тонн зернових і олійних.

У попередньому сезоні Україна відвантажила трохи більше ніж 62 млн тонн зерна, що стало найгіршим за останні три сезони показником. Це пов'язано з неврожаєм 2020 року: тоді валовий збір зерна склав 84,2 млн тонн.

Станом на кінець серпня 2021 року українські аграрії завершували збір ранніх зернових і зернобобових культур, урожай яких у 2021 році може бути рекордним.

Станом на 20 серпня хлібороби обмолотили 9,2 млн га посівних площ, що становить 98% від прогнозу. Також вони зібрали 43,7 млн тонн зерна. Зокрема, За останній тиждень намолочено 4,2 млн тонн зернових.

У розрізі культур, пшениці зібрано 32 млн тонн, що на 7 млн тонн більше, ніж за весь 2020 рік. Також зібрано понад 10 млн тонн ячменю і майже 560 тисяч тонн гороху.

Станом на 10 вересня 2021 року Україна вийшла на рекордний урожай зернових.

Автор: Ганна Нагорна