За рік збільшилася кількість підприємств-виробників продуктів тваринного походження, які мають право експортувати свою продукцію в ЄС.

У 2022 році Україна розширила міжнародні ринки збуту, погодивши з іноземними партнерами 22 форми міжнародних ветеринарних сертифікатів на експорт продукції тваринного походження до 12 країн світу.

Про це повідомляє Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

Зокрема, минулого року Україна почала експортувати в Албанію м'ясні напівфабрикати, в Грузію – равлики для споживання людиною, в Домінікану – молоко та молочні продукти.

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Ізраїль тепер імпортує з нашої країни декоративну прісноводну рибу, живих кроликів, жувальні предмети для домашніх тварин, свіжі заморожені та оброблені шкіри і шкури. Канада почала імпорт з України м'яса птиці та продуктів з нього, Кенія – молока та молочних продуктів, Сінгапур – кормів для домашніх тварин.

Північна Македонія з минулого року закуповує у нашої держави жувальні предмети і консервовані корми для домашніх тварин, а також сирі корми для домашніх тварин для безпосередньої реалізації або побічні продукти тваринного походження для годівлі хутрових тварин.

Сербія закуповує в України інкубаційні яйця, консервовані та перероблені корми для домашніх тварин. До Туреччини з 2022 року Україна експортує продукти переробки тваринного білка (не для споживання людиною) та рибні продукти, до Пакистану - столові яйця, до Чорногорії – м'ясні напівфабрикати, призначені для споживання людиною, та м'ясні продукти, оброблені субпродукти.

У Держпродспоживслужбі зазначили, що за рік збільшилася до 432 кількість підприємств–виробників продуктів тваринного походження, які мають право експорту своєї продукції на територію Європейського Союзу, що на 53 більше, ніж було на початку 2022 року. Для порівняння, за 2021 рік таке право отримали 23 підприємства.

Експорт за час війни:

22 липня 2022 року Україна та Росія за посередництва Туреччини підписала окремі угоди з ООН про відновлення після початку повномасштабної війни експорту української аграрної продукції Чорним морем. 1 серпня з Одеси вийшло перше з 24 лютого судно з українським продовольством.

28 грудня 2022 року Україна відкрила ринки Канади та Туреччини для експорту вітчизняної агропродукції. Повідомлялося, що до Туреччини експортуватимуть рибні продукти, до Канади – м'ясо птиці та продукти з нього.

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