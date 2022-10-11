Основною причиною цього стало зростання вартості зовнішніх продажів м'яса птиці до 586 млн дол.

У січні-серпні 2022 року український експорт продукції м'ясної групи збільшився проти відповідного періоду минулого року на 20% - з 519 млн дол. до 624 млн дол.

Про це повідомила УНІАН прес-служба Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки", посилаючись на заступника директора установи Миколу Пугачова.

"Основною причиною цього стало триваюче зростання вартості зовнішніх продажів м'яса птиці до 586 млн дол., що на 33% перевищило минулорічний показник. При цьому в натуральному вираженні експорт даного продукту скоротився на 10% - до 264 тис.тонн", - зазначив він.

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За підрахунками експерта, за вісім місяців 2022 року найбільше продукції цієї групи – на 188 млн дол. (30,2%) - придбали Нідерланди, які протягом останніх років невпинно посилюють свої позиції. На другому місці Саудівська Аравія з часткою у 27% в загальному обсязі закупівель. Значно менші закупівлі здійснюють Словаччина (5,8%), Китай (4,6%), Об'єднані Арабські Емірати (3,9%), Польща (3,3%) і Туреччина (3,2%).

"Виходячи з існуючих темпів експорту м'яса птиці, наші компанії можуть не досягти його рекордних минулорічних кількісних показників, однак за результатами 2022 року їх доходи в цілому збільшаться через істотне підвищення цін на міжнародному ринку", - підкреслив Пугачов.

Війна в Україні та експорт:

24 травня 2022 року Рада Європейського союзу ухвалила постанову, яка дозволила тимчасову лібералізацію торгівлі та інші торговельні поступки щодо деяких українських товарів.

"Це означає, що протягом одного року ввізне мито на весь український експорт до Європейського Союзу не буде сплачуватися. Завдяки цим заходам ЄС зможе суттєво підтримати економіку України", - йшлося в повідомленні Ради ЄС.

Рішення буде діяти протягом одного року і призупинить, зокрема, всі ті тарифи згідно з розділом IV Угоди про асоціацію між ЄС і Україною, яка встановлює глибоку і всеосяжну зону вільної торгівлі.

Також було призупинено стягнення антидемпінгових мит на імпорт з України та застосування загальних правил імпорту щодо імпорту з України.

21 серпня 2022 року Голова Представництва Європейського Союзу в Україні Матті Маасікас заявив, що ЄС може збільшити термін скасування ввізного мита на весь український експорт.

У вересні обсяг українського експорту у грошовому еквіваленті виріс більш ніж на 23% в порівнянні з серпнем цього року, що стало кращим результатом з лютого.

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