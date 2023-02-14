Для зернових мінімальна водотоннажність зросте з 20 тисяч тонн до 25 тисяч тонн, для олії - з 6 тисяч тонн до 10 тисяч тонн.

Україна має намір збільшити тоннажність суден, що проходять через "зерноввой коридор".

Як повідомила прес-служба Міністерства інфраструктури, дане рішення було ухвалено з метою збільшення обсягу експорту в умовах повномасштабного російського вторгнення і зменшення часу простою.

Як зазначається в повідомленні, для зернових мінімальна водотоннажність зросте з 20 тисяч тонн до 25 тисяч тонн, для масла - з 6 тисяч тонн до 10 тисяч тонн.

Відео дня

У порівнянні з попереднім тижнем, обсяг експорту через порти Великої Одеси збільшився на 152 тисячі тонн. Водночас, продовжує знижуватися показник заходу нових суден під завантаження. Минулого тижня порти Великої Одеси прийняли тільки 16 суден, позаминулої - 25 суден.

Тенденція до зниження заходів суден по агроекспорту обумовлена діями Росії в інспекційній зоні в Босфорі.

"Росіяни цілеспрямовано саботують проведення інспекцій під різними необґрунтованими, а іноді абсурдними приводами. У зв'язку з цим в черзі інспекції спільного координаційного центру, станом на 12 лютого, очікують 145 суден, з яких 122 - направляються в українські порти за агропродукцією", - заявили в Міністерстві.

Експорт під час війни

22 липня 2022 року Україна та Росія за посередництва Туреччини підписали окремі угоди з ООН про відновлення після початку повномасштабної війни експорту української аграрної продукції по Чорному морю.

1 серпня з Одеси вийшло перше з 24 лютого судно з українським продовольством.

26 листопада 2022 року розпочалася реалізація нової міжнародної ініціативи Grain from Ukraine, в рамках якої українське продовольство експортуватимуть до країн Африки та Азії.

У січні 2023 року саботаж РФ призвів до значного скорочення експорту зерна з України.

26 січня в Міністерстві аграрної політики та продовольства України повідомили, що добова кількість виходів завантажених суден по "зерновому коридору" з українських портів впала до антирекордного показника.

Вас також можуть зацікавити новини: