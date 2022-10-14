За 8 місяців 2022 року обіг торгівлі агропродукцією між Україною та ЄС досяг 9,2 млрд дол.

У січні-серпні 2022 року обіг торгівлі сільськогосподарськими товарами між Україною та Європейським Союзом збільшився проти торішніх показників за відповідний період на 35% і досяг 9,2 млрд дол.

Про це повідомила прес-служба Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки", посилаючись на заступника директора установи Миколу Пугачова.

"Головними торговими партнерами в сегменті аграрної продукції для України серед держав цього регіонального об'єднання виступають Польща, Румунія, Нідерланди, Іспанія, Італія, Німеччина, Болгарія та Угорщина. Сукупний оборот України з цими державами становить майже 83%. Однак потенціал у цій сфері щодо решти країн цього утворення для нашої держави все ще не вичерпаний", - зазначив експерт.

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Пугачов зазначив, що у 2022 році стали помітні зміни в переліку ключових європейських партнерів. До нього додалися три країни – Румунія, Болгарія та Угорщина, але вийшла Франція. Що пояснюється зміною наших пріоритетів і відносною безпекою логістики в умовах російського вторгнення і блокади українських морських портів.

Експерт зазначив, що в першій половині цього року вітчизняні експортери вже повністю використовували безмитні експортні квоти на поставки в Європейський Союз меду, яблучного і виноградного соків, а також консервованих томатів. А з 4 червня Євросоюз терміном на рік зняв всі мита і збори на будь-яку продукцію, яка надходить з України, значно полегшивши доступ на свій ринок.

Війна в Україні та експорт:

24 травня 2022 року Рада Європейського союзу ухвалила постанову, яка дозволила тимчасову лібералізацію торгівлі та інші торговельні поступки щодо деяких українських товарів.

"Це означає, що протягом одного року ввізне мито на весь український експорт до Європейського Союзу не буде сплачуватися. Завдяки цим заходам ЄС зможе суттєво підтримати економіку України", - йшлося в повідомленні Ради ЄС.

Рішення буде діяти протягом одного року і призупинить, зокрема, всі ті тарифи згідно з розділом IV Угоди про асоціацію між ЄС і Україною, яка встановлює глибоку і всеосяжну зону вільної торгівлі.

Також було призупинено стягнення антидемпінгових мит на імпорт з України та застосування загальних правил імпорту щодо імпорту з України.

21 серпня 2022 року Голова Представництва Європейського Союзу в Україні Матті Маасікас заявив, що ЄС може збільшити термін скасування ввізного мита на весь український експорт.

Станом на 4 жовтня 2022 року український експорт вийшов на рекордні показники з початку війни.

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