Найбільший покупець українського продовольства - Азія.

З початку 2021 року Україна збільшила зовнішню торгівлю аграрною продукцією, а найбільше українського продовольства закупили країни Азії.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства агрополітики та продовольства.

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Зокрема, експорт продовольства Україною за 8 місяців зріс на 9,5% порівняно з аналогічним періодом 2020 року, а імпорт - на 20,5%.

Найбільше наша країна продає за кордон соняшникової олії (понад 25% всіх поставок), кукурудзи (майже 24%) і пшениці (майже 14%).

Як зазначили в Міністерстві, азійські країни займають найбільшу нішу в експорті української агропродукції - понад 50%.

За січень-липень 2021 року Україна експортувала до країн Азії продукції на 7,57 млрд доларів, ЄС – на 4,09 млрд дол., Африки - 1,91 млрд дол., країн СНД - на 0,84 мрд дол., Північної та Південної Америки - на 0,16 млрд дол.

"У топ-5 країн з експорту української аграрної продукції увійшли Китай (2,7 млрд дол.), Індія(1,06 млрд дол.), Нідерланди(1,02 млрд дол.), Єгипет(0,8 млрд дол.) і Туреччина(0,6 млрд дол.)",- йдеться в повідомленні.

При цьому найбільше товарів Україна імпортує з ЄС-48,8% (2,34 млрд дол), з Азії -20% (0,96 млрд дол.) і з Північної та Південної Америки -13,3% (0,64 млрд дол.).

Найчастіше в Україну везуть морожену рибу – 4,9%, насіння соняшнику – 4,2% та інші харчові продукти-4,4%.

Споживча інфляція в Україні:

За даними Держстату, споживча інфляція в Україні в серпні в річному вираженні - у порівнянні з серпнем 2020 року склала 10,2%, залишившись на липневому рівні.

Ціни на цукор і соняшникову олію в Україні в серпні в річному вираженні - у порівнянні з серпнем 2020 року – підвищилися на 91,2% і 75,6% відповідно.

Підвищення цін (тарифів) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива на 29% відбулося в основному через подорожчання природного газу на 96,1% та електроенергії на 36,6%.

Станом на 1 жовтня 2021 року виробники прогнозували подальше зростання цін на продукти та послуги.

Автор: Ганна Нагорна