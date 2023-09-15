Найімовірніше, рішення буде ухвалене сьогодні, 15 вересня.

Скоріш за все, Єврокомісія подовжить заборону на імпорт аграрної продукції з України до п’яти країн ЄС, проте не до кінця року.

Про це повідомляє польська радіостанція RMF FM. "Усе вказує на те, що рішення про подовження ембарго буде ухвалене – хоча, можливо, не до кінця року, як прагне польський уряд", – йдеться в повідомленні.

Відео дня

Зазначається, що є вагомі аргументи для подовження ембарго, зокрема дані про те, що український імпорт, попри на заборону, зростає.

Однак, як наголошується, останнє слово за головою Єврокомісії. Урсула фон дер Ляєн нібито пообіцяла президенту України Володимиру Зеленському не подовжувати заборону. Тепер їй доведеться обирати між виконанням цієї обіцянки та інтересами фермерів ЄС.

Як довідалась радіостанція, рішення буде ухвалене у другій половині дня. Ніхто не хоче затягувати це питання до півночі, коли формально закінчується термін дії ембарго.

"Рішення прийматиметься колегіально та письмовим способом. Це означає, що коли буде офіційний запит від глави кабінету комісара з питань торгівлі Валдіса Домбровскіса, теоретично кожен з кабінетів комісарів зможе подати коментарі. Лише після цього надійде зелене світло від голови Єврокомісії. Пізніше буде опубліковано прес-реліз", – зазначається в повідомленні.

Ембарго на українську агропродукцію

15 вересня 2023 року спливає термін дії заборони на імпорт кукурудзи, пшениці, насіння ріпаку та соняшнику до Болгарії, Угорщини, Польщі, Румунії та Словаччини.

12 вересня Польща заявила, що блокуватиме імпорт української продукції навіть якщо Єврокомісія скасує цю заборону. Як заявив представник польського уряду Петро Мюллер, уряд Польщі планує ухвалити резолюцію з відповідним закликом до ЄК. За його словами, якщо цього не станеться, Польща ухвалить таке рішення самостійно.

13 вересня міністр сільського господарства Угорщини Іштван Надь повідомив, що домовився з румунськими, болгарськими та словацькими колегами, що вони подовжать заборону на імпорт української агропродукції, якщо цього не зробить Єврокомісія. Перелік заборонених до імпорту українських товарів може розширитись.

Проте 14 вересня стало відомо, що Болгарія зняла заборону на імпорт зерна з України після 15 вересня.

Вас також можуть зацікавити новини: