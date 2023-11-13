Пшеницею було засіяно близько 3,8 млн га.

Під час осінньої посівної кампанії українські аграрії вдвічі зменшили кількість посівних площ під озимину порівняно з довоєнними показниками.

Як повідомив під час брифінгу заступник голови Всеукраїнської аграрної ради (ВАР) Денис Марчук, причинами цього стали: окупація частини українських територій, небезпека у прифронтових зонах, замінування, а також посуха на початку посівної кампанії та нестача коштів у аграріїв.

В результаті, за словами експерта, пшеницею було засіяно близько 3,8 мільйона гектарів.

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"За поточний рік українські товаровиробники втратили близько 100 млрд гривень за рахунок недоотримання фінансування через можливості реалізації своєї продукції. Логістика створила велику проблему з ціновою позицією. Тому вирощування фактично всієї групи зернових та навіть соняшнику для багатьох підприємств стало збитковим. Тому в таких умовах говорити про можливість розширити посівні площі не доводиться", - підкреслив Марчук.

Проте, за його словами, це ніяк не позначиться на продовольчій безпеці країни. Оскільки того, що ми маємо по озимих культурах і що матимемо по ярих, вистачить для забезпечення внутрішніх потреб.

Але, як зазначає представник ВАР, скорочення посівних площ буде впливати на експортний потенціал країни, тому Україна може втратити валютну виручку, а аграрії - обігові кошти.

Експорт зерна з України під час війни

Як повідомляв УНІАН, після виходу Росії із "зернової угоди" в серпні ВМС ЗСУ повідомили про відкриття тимчасового маршруту, яким можуть скористатися цивільні судна, зокрема ті, які перебувають в портах Великої Одеси.

Поступово рух суден тимчасовим морським шляхом почав наростати. Станом на 23 жовтня в Мінагро констатували, що Україна цим шляхом експортувала переважно в Європу і Африку майже 700 тисяч тонн зерна.

Наразі під загрозою зриву експорт української аграрної продукції наземними шляхами через блокування польськими перевізниками пунктів пропуску між Україною та Польщею.

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