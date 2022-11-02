В ООН привітали рішення РФ повернутися до "зернової ініціативи".

ООН вітає повернення РФ до участі у "зерновій ініціативі", з допомогою якої проходить вивезення українського зерна.

Про це заявив постійний представник ООН у Спільному координаційному центрі у Стамбулі Амір Абдулла у Twitter.

"Я вітаю повернення РФ до реалізації чорноморської зернової ініціативи щодо сприяння експорту продовольства та добрив з України", – йдеться у заяві Абдулли.

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Також Абдулла висловив подяку Туреччині за сприяння та зазначив, що чекає на поновлення роботи з усіма сторонами угоди.

Нагадаємо, сьогодні РФ оголосила, що повертається до виконання зобов'язань в рамках "зернової угоди". Відновлення участі РФ у "зерновій угоді" підтвердив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган. Він нагадав, що провів напередодні переговори з президентом РФ Володимиром Путіним про ситуацію навколо "зернового коридору".

Вихід РФ із "зернової угоди"

29 жовтня 2022 року РФ заявила про вихід з "зернової угоди", підписаної в липні, і в рамках якої відбувається експорт українського зерна по Чорному морю. У РФ це рішення пов'язали з атакою на кораблі Чорноморського флоту в Севастопольській бухті.

Після цього представник Держдепартаменту США Нед Прайс підкреслив, що через невизначеність навколо зернової угоди України, РФ, Туреччини та ООН у світі негайно зросли ціни на продовольство.

У той же час Україна продовжила експорт зерна, незважаючи на вихід РФ з угоди. В українських портах відвантажили рекордний для воєнного часу обсяг зерна.

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