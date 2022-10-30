Україна альтернативними неморськими шляхами може експортувати до 3 млн тонн зерна на місяць.

Українські аграрії у співпраці з Міністерством агрополітики знайшли спосіб зберігати залишки збіжжя після блокування російським агресором "зернової угоди".

Про це в ефірі телемарафону повідомив заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук.

"Ми думаємо про альтернативи збереження зерна. У нас не вистачає елеваторів у зв'язку з війною та окупації територій, але було запропоновано Міністерством агрополітики рішення у вигляді великих полімерних мішків, які вони реалізують на безкоштовній основі. Один такий мішок може зберігати близько 200 тонн продукції. Однак, на жаль, не всю продукцію у ньому можна зберігати. Наприклад, насіння соняшнику", - зазначив він.

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При цьому, за словами Марчука, експорт зерна продовжується альтернативними логістичними ланцюгами.

"Альтернативні логістичні напрямки нікуди не ділися. Ми не призупинили їх розвиток. І залізницею, і через річкові порти, і автомобільними шляхами наше зерно продовжує постачатися. Але, звичайно, там є певні обмеження. При всьому бажанні усіма цими маршрутами зможемо реалізувати не більше 3 млн тонн на місяць", - зазначив він.

"Зернова ініціатива" - що відомо

Угоду про розблокування українських портів "Одеса", "Чорноморськ" і "Південний" для вивезення на експорт зерна та іншої аграрної продукції було підписано 22 липня в Стамбулі (Туреччина). Угодою передбачено 120 днів для вивезення українського зерна з можливістю пролонгації терміну дії.

Перше з початку повномасштабної російської війни в Україні судно з українським продовольством вийшло з Одеси 1 серпня.

24 жовтня у Міністерстві інфраструктури України повідомили, що через затримку Росією інспекції суден у Босфорі українські порти працюють на 25-30% своїх потужностей.

У своєму зверненні 26 жовтня президент України Володимир Зеленський повідомив, що вже 175 суден заблоковані через свідому затримку Росією українського продовольчого експорту.

У рамках "зернової ініціативи" вже 397 суден експортували через порти Великої Одеси 9 млн тонн української агропродукції до країн Африки, Азії та Європи.

29 жовтня росіяни заявили, що припиняють участь у реалізації угод "зернової ініціативи". Заява прозвучала на тлі вибухів у Севастопольській бухті.

Європейський Союз закликає Росію скасувати рішення про призупинення участі у реалізації угод "зернової ініціативи".

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