Згідно з оцінками аналітиків, внутрішнє споживання олії в Україні за сезон в цілому може знизитися стосовно попереднього сезону на 13%.

В результаті війни в Україні очікується скорочення внутрішнього споживання соняшникової олії, яке може спостерігатися вже до кінця поточного сезону.

Про це повідомили в аналітичному агентстві "АПК-Інформ".

Зазначається, що основна причина цього процесу - міграція населення.

"Згідно з оновленими даними ООН, до початку квітня Україну залишили 4,44 млн громадян. При цьому, хоча масовий виїзд українців за кордон вже не спостерігається і навіть деяка частина людей повертається, внутрішня міграція зі східних областей в більш безпечні центральні та західні триває. Тобто поряд зі скороченням також відбуватиметься регіональний перерозподіл продовольчого споживання рослинної олії", - йдеться в повідомленні.

Експерти також відзначили, що в кінці лютого і першій половині березня на внутрішньому ринку спостерігався ажіотажний попит на даний продукт з метою формування запасу, через що показник споживання в зазначені місяці, за попередніми оцінками, дещо підвищиться, але вже з квітня очікується поступове його скорочення як серед населення, так і з боку олійно-жирових комбінатів (для виробництва маргарину та іншої продукції).

Згідно з оцінками аналітиків, внутрішнє споживання олії в Україні за сезон в цілому може знизитися стосовно попереднього сезону на 13% і складе близько 400 тис.тонн. Це вже друге, але більш значне скорочення внутрішнього споживання рослинної олії в Україні за останні 10 років.

"У разі якщо війна продовжиться, але бойові дії будуть проходити приблизно в тих межах, які спостерігалися на початок квітня, тенденція скорочення внутрішнього споживання в сезоні-2022/23 може зберігатися, але буде залежати насамперед від того, скільки триватиме війна, наскільки покращиться/погіршиться ситуація в країні та, як наслідок, подальшої міграційної динаміки українців", - підкреслили експерти.

Війна проти України:

24 лютого 2022 року РФ вторглася в незалежну Україну. Почалися обстріли та бомбардування українських міст. Масово гине мирне населення України.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні.

16 квітня в ООН заявили, що закриття українських портів на Чорному морі може спровокувати глобальну продовольчу катастрофу, яка призведе до голоду, масової міграції та політичної нестабільності у світі. Українські сховища переповнені зерном, яке у звичайний рік допомагає прогодувати 400 млн людей у всьому світі. Але ланцюжок поставок був порушений російською війною проти України, через що порти не можуть нормально працювати.

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