Пропозиція даної продукції на українському ринку помітно знижується.

На даний момент українські тепличні комбінати пропонують томат по 30-40 грн/кг, що в середньому на 41% дорожче, ніж в кінці минулого робочого тижня.

Про це повідомили експерти аналітичної платформи EastFruit.

За словами представників тепличних комбінатів, погіршення погодних умов на більшій частині території країни призвело до уповільнення дозрівання томату. Таким чином, пропозиція даної продукції помітно знижується, що на тлі активного попиту дає можливість виробникам практично щодня підвищувати відпускні ціни в даному сегменті.

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Як відзначають аналітики, на сьогоднішній день відпускні ціни на тепличний томат в Україні вже в середньому на 39% вище, ніж на початку вересня 2021 року. При цьому, гравці ринку не виключають подальшого зростання цін в даному сегменті за умови збереження поточних темпів збуту даної продукції.

Як повідомляв УНІАН, на українському ринку через збільшення пропозиції дешевшає картопля.

На сьогоднішній день в основних регіонах виробництва ціни на картоплю варіюються в середньому на 13% дешевше, ніж в кінці минулого робочого тижня.

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