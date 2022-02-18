Значно змінились ціни на мандарини і лимони.

В Україні в середині лютого здорожчали деякі фрукти.

За даними сайту "Мінфін", в січні апельсини Єгипет можна було купити в середньому за 32,70 грн/кг, а в лютому ціна виросла до 34,90 грн/кг. Апельсини Туреччина за цей період здорожчали на 1 грн – до 35,90 грн/кг. Разом з тим, значно знизились ціни на апельсини Преміум – з 43,57 грн/кг до 31,45 грн/кг.

Мандарини Єгипет подорожчали з 33,40 грн/кг до 37,90 грн/кг, а мандарини клементин – з 57,80 грн/кг до 65,90 грн/кг. Мандарини Туреччина здешевшали на 1 грн – до 33,90 грн/кг.

Серед цитрусових також зросли в ціні лимони – в січні коштували в середньому 31,41 грн/кг, а в лютому – 36,28 грн/кг.

Читайте такожВ Україні триває зростання цін на салоБанани подорожчали більше ніж на 2 грн, зараз вони коштують 31,70 грн/кг.

Майже не змінились в ціні яблука. Яблука українські в січні продавали за 10,35 грн/кг, зараз – 10,67 грн/кг. Яблука Айдаред здорожчали з 12,1 грн/кг до 12,90 грн/кг.

Разом з тим виноград подешевшав з 142,71 грн/кг до 135,30 грн/кг.

Як повідомляв УНІАН, згідно з даними Держстату, в Україні в січні, у порівнянні з січнем 2021 року, фрукти подешевшали на 8,4%, а овочі подорожчали на 27,5%.

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