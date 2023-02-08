Держпродспоживслужба попереджає операторів ринку, які здійснюють обіг вищезгаданої продукції, про необхідність вилучити її з обігу.

До України потрапила партія горіхів їз Бразилії з підвищеним вмістом афлатоксинів, які викликають рак печінки.

Як повідомляє Головне управління Держпродспоживслужби в Івано-Франківській області, управління отримало повідомлення через систему швидкого оповіщення по харчових продуктах і кормах (RASFF) від 26.01.2023 р. №2023.0615 з приводу виявлення перевищення максимально допустимих рівнів афлатоксинів у бразильському горісі, що експортувався з Бразилії в Україну.

Як йдеться в повідомленні, експортер - AMENDOPERES LTDA, Brazil, трейдер - ROTTERDAM customs SERVICES B. V., Netherlands) в Україну. Одержувач-ТОВ "Кріоліт-Д".

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Держпродспоживслужба в Івано-Франківській області попереджає операторів ринку, які здійснюють обіг вищезгаданої продукції, про необхідність вилучити її з обігу.

Оператори ринку мають у строк не більше двох робочих днів письмово інформувати про виявлену невідповідність Головне управління Держпродспоживслужби в Івано-Франківській області, що передбачено частиною 3 статті 20 Закону України "Про основні засади та вимоги безпечності та якості харчових продуктів".

"Шановні споживачі! У разі виявлення в обігу цієї продукції, повідомляйте Головне управління Держпродспоживслужби в Івано-Франківській області або звертайтеся до територіальних управлінь", - йдеться в повідомленні Держпродспоживслужби.

Що таке афлатоксин:

Сімейство афлатоксинів включає чотири основних представника: В1, В2, G1, G2. Найбільш небезпечний і поширений - афлатоксин B1. Він є гепатотропною отрутою.

При потравлянні до організму афлатоксини концентруються в печінці. При гострому афлатоксикозі спостерігаються некрози та жирова дегенерація печінки, порушення координації, парези, судоми, крововиливи, асцит, діарея, некрози нирок. При підгострому та хронічному афлатоксикозі розвивається цироз та первинний рак печінки. Гепатокарциноми виникають як при тривалому надходженні малих доз афлатоксинів, так і від одноразового прийому великої дози.

Афлатоксин В1 є найбільш сильним з відомих хімічних канцерогенів. Встановлено його тератогенний (вплив на плід) і мутагенний (зміна клітин) вплив на організм.

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