Зокрема, виробники цукру, яєць і курятини зазначили, що ціни на їхню продукцію не зростатимуть.

З початку квітня в Україні подешевшали деякі основні харчові продукти, і підстав для подальшого зростання цін перед Великодніми святами немає.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства.

Згідно з повідомленням, за останній тиждень зафіксовано зниження вартості соціальних продуктів, зокрема деяких видів хліба, круп, вершкового масла, яєць, цибулі, моркви та картоплі.

"За оцінками представників рітейлу, до Великодніх свят цінова ситуація на продукти залишатиметься стабільною. Зокрема, представники Союзу птахівників України підтвердили, що найближчого місяця зростання цін на яйця і м'ясо птиці не передбачається", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що представники цукрової галузі також повідомляють, що передумов для зростання цін на цукор немає. У повідомленні наводиться інформація асоціації "Укрцукор", згідно з якою попит і пропозиція цукру на внутрішньому ринку збалансовані, і на сьогодні оптово-відпускні ціни становлять 21,35-22 грн/кг з урахуванням ПДВ.

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"Зокрема, це пов'язано з очікуванням найближчим часом імпорту в Україну 120 тис. тонн цукру-сирцю для подальшої переробки на внутрішньому ринку. У деяких регіонах України оптово-відпускна ціна на цукор вже знизилася", - додали в міністерстві.

Подорожчання продуктів в Україні

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України планує тимчасово спростити імпорт цукру для стабілізації цін в Україні.

5 квітня Антимонопольний комітет України (АМКУ) порушив справу проти групи компаній "Астарта" і ТОВ "Радехівський цукор" у зв'язку з ростом цін на продукцію майже наполовину.

Також АМКУ має намір розслідувати причини подорожчання соняшникової олії та яєць.

Згідно з дослідженням Київської школи економіки, ціни на цукор, яйця і соняшникову олію в Україні зросли у січні 2021 року, порівняно із січнем 2020 року, на 54,7%, 52,3% і 25,6% відповідно.

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Автор: Ганна Нагорна