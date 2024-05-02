Водночас середня зарплата у Польщі набагато вища за показник в Україні.

Цього року зібрати великодній кошик для родини з чотирьох людей в Україні коштуватиме 1422 грн та 1326 грн у Польщі. Такі дані оприлюднили Інститут аграрної економіки та аналітичний центр міжнародної агенції з працевлаштування Gremi Personal. Польщу обрали до аналізу, оскільки там найбільше українців, що знаходяться за кордоном, які так само готуються до Великодня.

Відтак, вартість домашньої паски за традиційним рецептом складе 179,8 грн за 1 кг в Україні та 185 грн у Польщі. Найдорожчими складовими є м’ясні страви. Дослiдники порахували вартість кошика з розрахунку 0,5 кг за кожний продукт. Домашня ковбаса Україні вартує 200 грн в Україні та 244 грн у Польщі. Буженина – 265 грн в Україні та 195 грн у Польщі. Вартість сала в Україні значно менша – 110 грн, у той час як у Польщі – 200 грн.

В Україні серед молочних продуктів найбільше доведеться заплатити за твердий сир – щонайменше 265 грн за пів кілограма, у той час як у Польщі ціна складе 117 грн. За вершкове масло у нас віддадуть 194,75 грн, у Польщі – 185 грн. Значно дорожчий в Україні м’який сир – 107,5 грн у той час як за ту саму вагу у Польщі заплатять 68 грн.

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За банку хріну (250 грам) в Україні заплатять 27 грн та 39 грн у Польщі. За 150 г солі відповідно по 3 та 5 грн.

Як зазначили дослідники, з аналізу видно, що різниця у вартості цін на продукти мінімальна, однак в агенції звертають увагу на рівень доходів в обох країнах. Якщо у Польщі середня місячна зарплата складає 59 332 грн (6061 злотих з урахуванням податків), то в Україні – 17 442 грн.

Засновник Gremi Personal Євген Кіріченко зауважив, що спостерігається мінімальна різницю у вартості продуктів в Україні та Польщі, однак важливо враховувати рівень доходів у кожній країні.

"За умови, що середня місячна зарплата в Україні майже втричі менше, ніж у Польщі, зрозуміло що українці витрачають значно більший відсоток свого доходу на продукти порівняно з жителями Польщі. Таким чином, розгляд цін на продукти без урахування рівня доходів може призвести до неповного розуміння економічної ситуації в обох країнах. Тому все ще існує тенденція, коли українці (українки) приїжджають у Польщу на роботу і повертаються в Україну витрачати зароблене", – сказав Кіріченко.

Ціни на продукти до Великодня – останні новини

Продукти великоднього кошику в Україні у 2024 році будуть дорожчими за минулорічний на понад 17% та становитиме більше 1,4 тис. грн, порахували у Національному науковому центрі "Інститут аграрної економіки".

За словами виконавчого директора Асоціації "Союз птахівників України" Сергія Карпенка, традиційне збільшення попиту на яйця напередодні Великодня суттєво не вплине на ціну яєць. З початку року гуртово-відпускні ціни птахофабрик зменшилися на понад 50%.

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