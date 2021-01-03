Раніше мито на ввезення вина з ЄС складало 0,3-0,4 EUR/літр.

Україна згідно з зобов’язанням по економічній частині асоціації з Євросоюзом із 1 січня скасувала мито на ввезення вин.

Це передбачено зобов’язаннями України щодо обнуління імпортних мит на низку товарів протягом семирічного періоду після укладення економічної частини Угоди про асоціацію з Євросоюзом, повідомляє AgroPolit.com.

До цього мито на ввезення вина з ЄС становило 0,3−0,4 євро за літр.

Експорт та імпорт вин в Україні

У 2019 році Україна експортувала вина на $ 11,9 млн. Найбільшим зовнішнім ринком для українських виноробів став Казахстан, куди поставили винної продукції на $ 1,3 млн. Окрім того, одним із найбільших ринків залишається Німеччина (постачання на суму $ 1 млн).

При цьому імпорт вина минулого року становив $ 146,7 млн.

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Автор: УНІАН