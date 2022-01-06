У порівнянні з листопадом, у грудні ціна ввезеного газу виросла на 62%.

Середня ціна імпортного природного газу в Україні в грудні 2021 року, у порівнянні з листопадом, зросла на 62% і становила 1184,56 дол., або 32,2 тис. грн за тисячу кубометрів.

Про це повідомляє Міністерство економіки з посиланням на дані Державної митної служби.

При цьому за рік блакитне паливо подорожчало у 6 разів. У грудні 2020 року його ціна була на рівні 202,46 дол. за тис. куб. м.

"Державна митна служба України розрахувала середню вартість імпортного природного газу, що склалася в процесі його митного оформлення під час ввезення на територію України в період з 1 по 31 грудня 2021 року, яка становить 32 274,91 грн, або 1184,56 дол. за 1 тис. куб. м", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 21 грудня ціна найближчого (січневого) ф'ючерсу на TTF на біржі ICE Futures вдень досягла позначки 035 дол. за тисячу кубометрів, а потім опустилася до позначки 1100 доларів.

Довідка УНІАН. Ціни на газ в Україні корелюють із цінами на європейських хабах, оскільки наша країна - інтегрована частина європейського газового ринку з 2015 року й імпортує з Європи близько 30% від загального обсягу споживання блакитного палива.

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