Очікується проходження 8 суден.

Організація Об'єднаних Націй підтвердила, що експорт українського зерна в рамках "зернової угоди" буде продовжено 3 листопада 2022 року.

Про це повідомив міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

"У четвер, 3 листопада, очікується проходження 8 суден з аграрною продукцією через "зерновий коридор". Отримали підтвердження від ООН", – написав міністр.

Відео дня

Крім того, за словами Кубракова, 2 листопада у Босфорі проведуть інспекцію суден.

"Зернова угода": що треба знати

29 жовтня 2022 року РФ заявила про вихід із "зернової угоди", в рамках якої відбувається експорт українського зерна Чорним морем. В Росії це рішення пов'язали з атакою на кораблі Чорноморського флоту в Севастопольскій бухті.

Представник Держдепартаменту США Нед Прайс наголосив, що через невизначеність навколо зернової угоди України, РФ, Туреччини та ООН у світі зросли ціни на продовольство.

Водночас Україна продовжила експорт зерна, незважаючи на вихід Російської Федерації з угоди. В українських портах відвантажили рекордний для воєнного часу обсяг зерна.

Вас також можуть зацікавити новини: