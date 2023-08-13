Заступник міністра закордонних справ Польщі Павло Яблонський вважає, що відносини з Україною зараз "не найкращі".

З перших днів повномасштабного вторгнення Росії Польща була одним з найвірніших прихильників України, надаючи військову та економічну допомогу, а також приймаючи мільйони українських біженців, однак почала накопичуватися втома від війни.

Як йдеться в матеріалі The Washington Post, минулого тижня між польськими та українськими офіційними особами відбулося відкрите зіткнення після того, як Марцін Пжидач, радник із зовнішньої політики президента Польщі Анджея Дуди, заявив, що Україна має "почати цінувати ту роль, яку Польща зіграла для України в останні місяці та роки".

Його зауваження були відповіддю на зростаючу суперечку між Києвом та Варшавою з приводу експорту українського зерна до Польщі, в якому прем'єр-міністр України Денис Шмигаль назвав дії Польщі "недружніми і популістськими".

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"Україна дійсно отримала велику підтримку з боку Польщі. Сьогодні найважливіше захистити інтереси польського фермера", - сказав Пшидач.

Міністерство закордонних справ України викликало посла Польщі Бартоша Чихоцького для обговорення 1 серпня після коментарів Пшидача. Наступного дня польські офіційні особи викликали посла України Василя Зварича для аналогічної розмови.

Відносини з Україною на даний момент "не найкращі", заявив заступник міністра закордонних справ Польщі Павло Яблонський. Україна "не повинна нападати на своїх союзників", додав він.

Як йдеться в матеріалі, ця суперечка також підкреслила балансування, з яким стикається Україна, намагаючись узгодити свої нагальні потреби з потребами своїх сусідів і прихильників - союзників, від яких зараз залежить саме існування Києва, - а також намагаючись звести до мінімуму будь-які розбіжності в думках, які Москва могла б експлуатувати.

Як йдеться в матеріалі, напруга також вказує на виснаження і розхитані нерви, оскільки російське вторгнення наближається до 18-місячної позначки, що викликає тривогу у деяких спостерігачів.

Ситуація з українським зерном

17 липня 2023 року Росія вийшла із зернової угоди, заявивши при цьому, що кораблі в Чорному морі вважатимуть такими, що перевозять військові вантажі.

4 серпня 2023 року Польща заявила, що інвестиції в розвиток її логістичної інфраструктури для нарощування експорту українського зерна та інших агротоварів мають становити не менше 1 млрд євро.

Польща також нагадала, що має намір заборонити Україні ввозити зернові продукти на польський ринок після 15 вересня.

8 серпня 2023 року в Польщі заговорили про збільшенні експорту українського зерна через Балтійське море. За словами міністра сільського господарства Польщі Роберта Телюса, експорт українських зернових через польські порти в червні зріс до 260 тисяч тонн. Що більш ніж удвічі більше, ніж на початку цього року. Імовірно, цей показник зросте, оскільки вихід Росії з Чорноморської зернової угоди змусить Україну шукати альтернативні маршрути

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