В останньому рейтингу старих автомобілів Consumer Reports автовиробник Tesla, очолюваний Ілоном Маском, посів останнє місце за надійністю, відставши більш ніж на сорок балів від першого місця за шкалою від 0 до 100. Про це пише Futurism.
Зазначається, що тести CR були зосереджені на моделях віком від п'яти до десяти років. Із 26 протестованих брендів, два найкращі, згідно з вердиктом CR, належать Lexus з оцінкою 77 і Toyota з оцінкою 73. Замикають п'ятірку лідерів японські автовиробники Mazda, Honda і Acura з оцінками від 58 до 53.
Видання пише, що ситуація стає критичною, коли в боротьбу вступають американські автовиробники. Усі бренди в нижній десятці списку, за винятком одного, - американські. Найкращим з найгірших став Chevrolet з оцінкою 40. Але Tesla виправдовує цю низьку оцінку своїм найнижчим рейтингом - 31, відстаючи від Jeep лише на один бал.
Настільки незграбний рейтинг відображає виробничі проблеми автовиробника і його репутацію компанії, що виробляє автомобілі з сумнівним контролем якості. CR розрахував рейтинг надійності на основі опитування користувачів, які повідомляли про проблеми у своїх автомобілях. Загалом було охоплено понад 140 000 автомобілів 2016-2021 модельних років. За даними CR, проблеми оцінюються за ступенем серйозності, а потім кількість проблем, що виникають у кожному автомобілі, порівнюється із середньою кількістю проблем для автомобілів того ж модельного року.
Проблеми з Cybertruck
Що стосується нових автомобілів, ситуація з надійністю Tesla виглядала зовсім інакше: компанія піднялася в рейтингу CR з 18-го на 9-те місце, ґрунтуючись на аналізі моделей за останні три роки. Однак навіть ця перемога супроводжувалася неприємним інцидентом: Cybertruck. За даними CR, найнадійніший новий автомобіль Tesla, Model Y, отримав видатний рейтинг у 81 бал. Але сумнозвісний своїми проблемами пікап не набрав і половини цього бала, набравши всього 34. У статті сказано:
"Іншими словами, він менш надійний, ніж будь-який інший автомобіль Tesla, який експлуатується вже десять років. Це не дивно. Cybertruck, який Маск хвалився тим, що він "стійкий до апокаліпсису" і здатний зупиняти кулі, відкликали цілих десять разів лише за два роки продажів. До того ж, він не куленепробивний".
Важливо, що проблеми, через які його відкликали, - ще більш серйозний недолік. У березні Tesla відкликала майже всі Cybertruck, будь-коли продані на той момент, після того, як виявила, що фірмові кузовні панелі з нержавіючої сталі могли відлітати під час руху через неякісний клей, яким їх було закріплено. Його також відкликали через втрату потужності під час руху, а також через застрявання педалі акселератора в нижньому положенні.
Новини про Tesla
Генеральний директор Tesla Ілон Маск натякнув на те, що компанія розробляє літаючий автомобіль. За його словами, новинку можуть представити вже до кінця року.