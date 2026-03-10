Війна в Ірані може призвести до стрімкого зростання доходів Кремля від продажу нафти.

Росія має всі шанси стати першим великим вигодонабувачем від війни на Близькому Сході, яка підняла ціни на нафту вище $100 за барель. Про це повідомляє Bloomberg.

Ці прибутки незабаром повинні відобразитися у надходженнях до "військової скарбниці" Кремля.

Москва у подвійному виграші. По-перше, від стрімкого зростання світових цін на нафту. По-друге – від скасування мит США, що дозволяє індійським нафтопереробним заводам купувати російську нафту.

Останнє має допомогти розвантажити флотилію танкерів із простоюючою російською нафтою. Подальше послаблення санкцій може стати можливим, якщо постачання ближньосхідної нафти через Ормузьку протоку не відновляться найближчим часом.

Раніше президент Володимир Путін закликав російських енергетичних виробників раціонально використовувати додаткові прибутки, застерігши, що "поточні високі ціни на сировину безумовно тимчасові".

Поки що Москва не змогла скористуватися зростанням цін через падіння обсягів постачань минулого тижня. Вони були спричинені тижневим призупиненням відвантажень з нафтового терміналу "Шесхарі" в Новоросійську після атаки українського дрона в ніч на 1–2 березня.

За останніми даними, морський експорт Росії в середньому становив 3,26 млн барелів на день у чотиритижневому періоді до 8 березня. Це на приблизно 200 тис. барелів на день менше порівняно з періодом до 1 березня і більш ніж на 600 тис. барелів на день нижче піку перед Різдвом.

Послаблення санкцій для індійських нафтопереробних заводів призвело до того, що низка танкерів попрямувала до Малаккської протоки, щоб розвернутися і рушити назад до Індії. Більшість цих суден ще не прибули.

Обсяги російської нафти на морі можуть зменшитися так само швидко, як і зросли, якщо індійські переробники викуплять плаваючі барелі. Останні майже ідеально підходять для компенсації втрати ближньосхідних сортів, що залишаються заблокованими в Перській затоці через фактичне закриття Іраном Ормузької протоки.

За даними Bloomberg, індійські нафтопереробні заводи придбали близько 30 млн барелів російської нафти після того, як США дали "зелене світло" для покупок.

Передбачається, що поставки російської нафти відновляться наступного тижня після відновлення навантажень у Новоросійську.

Російські експортери отримали ще один стимул від чергового відтермінування запровадження суворіших правил навігації в Балтійському морі до 16 березня замість початкової дати 1 березня.

Ці правила забороняли використання суден без льодової класифікації у Приморську та Усть-Лузі. Повільніше наростання морського льоду та очікуване покращення погодних умов дозволили відкласти ці обмеження.

Зазначимо, що за середнім показником за чотири тижні валова вартість російського експорту знизилася вдруге поспіль, склавши $1,13 млрд на тиждень. Проте стабільне зростання цін на нафту не змогло компенсувати падіння обсягів після закриття терміналу в Новоросійську.

Раніше УНІАН повідомив, що ціни на нафту вранці 10 березня знижувалися після досягнення трирічного максимуму на попередній сесії. На "чорне золото" вплинули заяви президента США Дональда Трампа про можливе швидке завершення війни на Близькому Сході, що зменшило побоювання щодо тривалих перебоїв у світових поставках.

Нагадаємо, 9 березня ціни на нафту зросли до понад 100 доларів за барель через бойові дії на Близькому Сході та фактичне блокування Ормузької протоки. Через блокування протоки низка країн ОПЕК, серед яких Саудівська Аравія, скоротили видобуток нафти.

