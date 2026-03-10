Зустріч України, США та РФ може відбутися на наступному тижні, але не в ОАЕ, - Зеленський

Наступний раунд тристоронніх переговорів між делегаціями України, США та Росії може відбутися в Швейцарії або Туреччині. Як передає кореспондент УНІАН, про це президент України Володимир Зеленський повідомив під час онлайн-брифінгу в WhatsApp.
Як розповів глава держави, тристоронні переговори України, США та РФ планували провести на цьому тижні – у вівторок-середу – в Туреччині. За словами Зеленського, він провів розмову з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом.
"Для всіх них також на Близькому Сході війна – це виклик. Але, тим не менш, всі говорять про те, що діалог щодо закінчення війни в Україні – це важливо і це пріоритет для всіх нас", – зазначив президент.
Як додав глава держави, делегація України була готова їхати до Туреччини, але перенесли цю зустріч саме з ініціативи американської сторони.
"Відтермінувала, сказала: давайте на наступному тижні. Це інформація, яка є на сьогодні. Але ми говоримо щодня з американською стороною. Секретар Ради національної безпеки з ними в контакті. Подивимось, яка буде наступна дата", – сказав Зеленський.
Як уточнив президент, Україна очікує, що тристороння зустріч відбудеться на наступному тижні:
"Це запропонувала американська сторона. Але подивимось, що буде на Близькому Сході, якщо чесно".
За його словами, ця зустріч може відбутися в Швейцарії або в Туреччині.
"Я сумніваюся, що буде в Еміратах", – наголосив Зеленський.
Як пояснив президент, порядок денний зустрічі буде залишатися незмінним.
"Всі ті самі теми, але я думаю, що головна тема – домовлятися про продовження обмінів, а також домовлятися про зустріч лідерів. Бо далі по цьому плану, що стосується особливо тематики територій, я не бачу без рівня лідерів, що буде результат", – наголосив Зеленський.
Переговори щодо війни в Україні
Днями спецпредставник США Стів Віткофф заявив, що у переговорах щодо закінчення війни в Україні в найближчі тижні очікується "додатковий прогрес". Про що саме йдеться, він не уточнював.
Тим часом нещодавнє опитування московського незалежного "Левада-центру" свідчить про те, що рекордна кількість росіян виступають за мирні переговори щодо війни, яку їхня держава веде проти України. Хоча підтримка військових дій залишається на високому рівні.