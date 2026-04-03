Покупці їх розмітають: названо найпопулярніші електромобілі в Україні

Попит на електрокари зростає через збільшення цін на АЗС.

Березень 2026 року стане знаковим для українського авторинку як період активного повернення до тотальної електрифікації. Загалом у трьох сегментах зафіксовано 6361 реєстрацію електромобілів. Про це повідомляє Інститут досліджень авторинку.

Найбільш показовим стало вибухове зростання внутрішніх перепродажів, які зросли на 124,6% порівняно з лютим.

Такий різкий попит сформувався на тлі паливного шоку, коли дизель подорожчав до 86 грн за літр, а бензин А-95 утримується на рівні біля 72 грн. Свою роль зіграли розширення мережі швидкісних зарядок і активна робота автоблогерів.

Крім внутрішніх перепродажів, помітне зростання продемонстрував імпорт вживаних авто (+84,9% місяць до місяця), а також сегмент нових електрокарів (+55,5%).

Внутрішній ринок електромобілів

На внутрішньому вторинному ринку сформувалася чітка ієрархія лідерів.

Абсолютним фаворитом залишається японський хетчбек Nissan Leaf, який протягом багатьох років слугує своєрідним "вхідним квитком" у світ електромобілів. Його показники становлять 661 реалізований автомобіль.

Одразу за ним йдуть електромобілі Tesla. Також до першої десятки внутрішнього ринку стабільно входять європейські та корейські міські моделі електричних автомобілів.

Імпорт вживаних електромобілів

У сегменті "свіжопригнаних" електромобілів структура вподобань майже повторює внутрішній ринок, проте більший акцент робиться на новіші роки випуску та кращий технічний стан.

Лідером сегмента також є японська модель (показники Nissan Leaf становлять 204 авто), проте її частку поступово відбирають американські високотехнологічні седани та кросовери від Tesla.

Особливу увагу в цьому сегменті заслуговують корейські та європейські кросовери середнього класу, які стають оптимальним вибором для тих, хто переходить на "електрику" із дизельних SUV.

Ринок нових електромобілів

Сегмент нових електромобілів у березні очолили китайські бренди. Вони пропонують рівень оснащення та запас ходу, який традиційні конкуренти не можуть запропонувати в цій ціновій категорії.

На першому місці опинився компактний електромобіль-позашляховик BYD Leopard 3 (33 авто), який цінують за "просунуті" технології. Серед десяти кращих моделей представлені й німецькі преміальні бренди, які займають нішу для вимогливих клієнтів.

"Динаміка березня чітко показує: майбутнє ринку нових електромобілів в Україні зараз пишеться ієрогліфами", – кажуть в Інституті досліджень авторинку.

Авторинок України – інші новини

Раніше стало відомо, що у березні українці придбали близько 5,9 тис. нових легкових автомобілів, що на 16% більше, ніж у березні 2025 року.

Серед нових автомобілів в Україні найпопулярнішим брендом залишається Toyota. Його популярність пояснюється надійністю моделей, сучасними технологіями та широким модельним рядом, що включає доступні бюджетні авто.

Серед конкретних моделей найбільший попит мав кросовер Toyota RAV4. Також до трійки лідерів потрапили Renault Duster і Hyundai Tucson.

