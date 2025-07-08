Мільярдера закликають зосередитися на бізнесі.

Імперія Ілона Маска не руйнується, але виглядає дедалі більш вразливою через сварку з президентом США Дональдом Трампом, а ризик втрати державних контрактів та політичні амбіції Маска відлякують частину інвесторів. Про це пише Axios.

Зазначається, що акції компанії Tesla, що належить мільярдеру, знову різко впали після того, як Маск заявив, що створить нову політичну партію – "Американську партію" – і запропонував стратегію, яка, на його думку, приведе до отримання кількох місць в Палаті представників і Сенаті в 2026 році.

Видання нагадує, що після розриву з президентом Трампом минулого місяця Маск особисто втратив майже 20 мільярдів доларів капіталу, а його інвестори – понад 100 мільярдів доларів. Разом з тим, колишній соратник Трампа залишається найбагатшою людиною у світі.

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"Інвестори, які розраховували на сприятливий регуляторний режим для Tesla і безперервний потік державних контрактів для SpaceX, тепер мають підстави замислитися над тим, де вони опинилися", – зазначається у публікації.

Так, за даними журналістів, засновниця компанії Spear Invest Івана Делевська нещодавно продала акції Tesla на тлі зростаючих ризиків, пов'язаних з політичними зв'язками Маска.

"Хоча можливості величезні, ризики також дуже значні", – написала вона.

Аналітик Джед Доршаймер у своїй аналітичній записці поділився, що є очікування, що інвестори "втомилися від відволікання уваги в той момент, коли бізнес найбільше потребує уваги Маска, і бачать лише негативні наслідки його повернення в політику".

Журналісти зазначають, що інвестори зраділи, коли Маск нещодавно заявив, що він фактично покінчив з політикою і зосередиться на своїх компаніях, але цей поворот тривав недовго.

"Ми б хотіли, щоб ці зусилля були спрямовані на запуск роботаксі в цей критичний момент", – каже Доршаймер.

Сварка Маска і Трампа

Як повідомляв УНІАН, Ілон Маск і Дональд Трамп посварилися через "Великий прекрасний закон" американського президента, який нещодавно був схвалений і передбачає суттєве зростання бюджетних витрат. Він звинуватив Трампа в непослідовності і навіть закликав до його імпічменту. Крім того, мільярдер звинуватив обидві партії – демократів і республіканців – в тому, що вони утворюють гібридну систему, яка не представляє інтересів середнього класу.

У відповідь Трамп назвав Маска "неповажним" і заявив, що не планує відновлювати з ним стосунки.

5 липня Маск оголосив про створення нової політичної партії, яку назвав "Американська партія". Він називає свою політичну силу альтернативою нинішній двопартійній системі у США

Трамп висміяв ідею створення третьої партії.

"Я думаю, що це смішно – створювати третю партію. Ми маємо величезний успіх з Республіканською партією. Демократи збилися зі шляху, але це завжди була двопартійна система, і я думаю, що створення третьої партії лише додає плутанини".

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