Кросовери не залишили жодних шансів конкурентам: названо лідерів українського авторинку

Приватні покупці віддавали перевагу таким моделям, як Toyota RAV4, Hyundai Tucson та Škoda Kodiaq.

У липні український автопарк поповнився 5754 новими легковими авто. Із загальної кількості 59% нових машин придбали приватні покупці, тоді як на юридичних осіб припало 41% продажів, повідомляє "УкрАвтопром".

Порівняно з липнем 2025 року, реалізація нових легковиків приватним покупцям скоротилася на 19%. Корпоративний сегмент продемонстрував зростання на 6%.

Як у приватному секторі, так і серед юридичних осіб домінують кросовери, які не залишили жодних шансів іншим авто. Головні причини їхньої популярності − високий кліренс та адаптація до українських доріг. Свою роль відіграють і просторі салони.

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В обох сегментах ринку перевагу віддавали "народним" брендам, які пропонують практичні моделі. Водночас, якщо судити за переліком лідерів, корпоративні клієнти частіше обирали доступніші авто.

Серед приватних покупців найбільшим попитом користувалися:

Toyota RAV4 − 278 од. Hyundai Tucson − 199 од. Škoda Kodiaq − 150 од. Mazda CX-5 − 140 од. Volkswagen Touareg − 128 од.

Серед юридичних осіб найпопулярнішими були:

Renault Duster − 218 од. Škoda Octavia − 156 од. Škoda Kodiaq − 109 од. Toyota Yaris Cross − 104 од. Volkswagen Touareg − 84 од.

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У липні український автопарк поповнився 1026 легковими автомобілями китайського виробництва. У річному вимірі їхня кількість скоротилася на 50%. Більшість легкових автомобілів, ввезених в Україну з Китаю, були електромобілями.

Крім того, минулого місяця українці придбали понад 5,2 тисячі вживаних легкових автомобілів зі США, що на 8% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Майже половину імпортованих машин становили бензинові авто.

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