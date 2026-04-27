Один кросовер користується особливою популярністю: названо авто, які розкуповують українці

Найбільший попит на нові легкові авто в Україні минулого місяця спостерігався у Києві, а також в Київській, Дніпропетровській, Львівській і Одеській областях. Про це повідомляє "УкрАвтопром".

У березні ці регіональні ринки сформували 64% загального обсягу продажів нових легкових автомобілів в Україні.

Якщо розглянути ситуацію детальніше, то продажі нових авто становили:

Київ – 2120 од. Київська область – 584 од. Дніпропетровська область – 427 од. Львівська область – 324 од. Одеська область – 292 од.

Найпопулярнішою моделлю місяця на ринках Києва, Дніпропетровської та Львівської областей став кросовер Toyota RAV4. Загалом, саме цей автомобіль виявився найпопулярнішим серед нових машин у березні. Його цінують за надійність, практичність та економічні гібридні силові установки.

На Київщині перше місце за продажами посів Renault Taliant – новий бюджетний седан, який французький автовиробник випускає з 2021 року.

В Одеській області покупці найчастіше обирали кросовер Renault Duster, який традиційно користується величезною популярністю в Україні і нерідко посідає у рейтингах перші місця.

Автомобільний ринок України – останні новини

У першому кварталі 2026 року в Україні було продано 9467 уживаних легкових авто, ввезених зі США, що на 1,5% менше порівняно з минулим роком. Найбільшу частку серед них – 59% – склали автомобілі з бензиновими двигунами.

Крім того, за перший квартал 2026 року українці придбали 2608 легкових автомобілів, імпортованих із Китаю. Частка електромобілів серед них становила 58% (роком раніше вона досягала 83%). Серед нових легкових автомобілів китайського походження найбільшою популярністю користувався BYD Leopard 3.

