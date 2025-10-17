До трійки лідерів потрапили Toyota Group, Volkswagen Group та Hyundai-Kia.

Станом на серпень японська Toyota Group залишається світовим лідером серед автовиробників у цьому році – її загальна частка на ринку становить переконливі 12,4%. Про це повідомляє Focus2Move.

Загальні продажі Toyota Group зросли на 4,7%. Зростання в Азії становило 7,1%, тоді як в Америці – 4,4%. На другій позиції опинилася Volkswagen Group, частка якої на світовому ринку становить 9,6%. На третьому місці знаходиться Hyundai-Kia.

З десятки лідерів найбільш дивовижне зростання продемонструвала Geely Group (+34,8%). Вона обійшла іншого китайського виробника – BYD. Останній опинився лише на десятій позиції.

Відео дня

ТОП-10 найпопулярніших автовиробників:

Toyota Group (+4,7%);

Volkswagen Group (+0,3%);

Hyundai-Kia (+2,9%);

Stellantis (+0,8%);

Renault Nissan Alliance (-2,4%);

General Motors (+4,6%);

Ford Group (+4,3%);

Honda Motor (-4,5%);

Geely Group (+34,8%);

BYD (+8,1%).

Український авторинок – останні новини

Раніше стало відомо, що за дев’ять місяців 2025 року українці придбали понад 37 тисяч вживаних легкових авто, ввезених з США (на 11% більше, ніж торік). Найбільшим попитом в цьому сегменті користувалися Tesla Model Y, Tesla Model 3 і Ford Escape.

Також повідомлялося, що з січня по вересень українці придбали майже 15 тисяч легкових авто, ввезених з Китаю (на 27% більше, ніж торік). Серед нових машин найбільш затребуваними були BYD Song Plus, Volkswagen ID. UNYX і Honda eNS1.

Вас також можуть зацікавити новини: