За дев’ять місяців року українці придбали понад 37,1 тисячі вживаних легковиків ввезених з США (на 11% більше, ніж торік). Про це повідомляє "УкрАвтопром".
Найбільшим попитом в цьому сегменті авторинку користувалися електричні авто, частка яких становила 43%. На другому місці опинилися бензинові авто (41%), тоді як третє посіли гібридні автомобілі (8%). На дизельні машини та на авто з ГБО припало 5% і 3%, відповідно.
Якщо казати про окремі моделі, то найбільшим попитом користувався електричний кросовер Tesla Model Y, який вже традиційно найпопулярніша модель Tesla.
ТОП-5 вживаних автомобілів зі США:
- Tesla Model Y − 5301 одиниця;
- Tesla Model 3 − 4520;
- Ford Escape − 2660;
- Nissan Rogue − 1892;
- Jeep Cherokee − 1879.
Зазначимо, що середній вік американських машин з пробігом, що поповнили вітчизняний автопарк, становив 5,6 року.
Світовий авторинок – останні новини
Лідером на американському автомобільному ринку в цьому році став класичний пікап Ford F-Series, який в різних ітераціях виробляють з 1948 року. На другому місці опинився автомобіль Chevrolet Silverado, тоді як третє посів кросовер Toyota RAV4, який також користується величезною популярністю в Україні.
Нагадаємо також, що нещодавно у компанії Toyota розсекретили нове покоління найпопулярнішої моделі – Toyota Corolla. Новий дизайн вважають "зухвалим" і "футуристичним".