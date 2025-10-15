Найбільшим попитом в цьому сегменті авторинку користувалися електричні авто.

За дев’ять місяців року українці придбали понад 37,1 тисячі вживаних легковиків ввезених з США (на 11% більше, ніж торік). Про це повідомляє "‎УкрАвтопром"‎.

Найбільшим попитом в цьому сегменті авторинку користувалися електричні авто, частка яких становила 43%. На другому місці опинилися бензинові авто (41%), тоді як третє посіли гібридні автомобілі (8%). На дизельні машини та на авто з ГБО припало 5% і 3%, відповідно.

Якщо казати про окремі моделі, то найбільшим попитом користувався електричний кросовер Tesla Model Y, який вже традиційно найпопулярніша модель Tesla.

ТОП-5 вживаних автомобілів зі США:

Tesla Model Y − 5301 одиниця;

Tesla Model 3 − 4520;

Ford Escape − 2660;

Nissan Rogue − 1892;

Jeep Cherokee − 1879.

Зазначимо, що середній вік американських машин з пробігом, що поповнили вітчизняний автопарк, становив 5,6 року.

