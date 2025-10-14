Серед нових легковиків китайського походження найбільш популярним виявився BYD Song Plus.

З січня по вересень українці придбали 14 684 легкові авто, ввезені з Китаю (на 27% більше, ніж торік). Такі дані наводить портал "УкрАвтопром"‎.

Із загальної кількості 12 064 (+39%) становили нові авто, тоді як ще 2620 – вживані (-8%). Більшість легковиків з Китаю були електромобілями – їхня частка становила переконливі 87%.

Серед нових легковиків китайського походження найбільш популярним виявився кросовер BYD Song Plus.

ТОП-5 найпопулярніших нових авто з Китаю:

BYD Song Plus – 2014 одиниць;

Volkswagen ID. UNYX – 1599;

Honda eNS1 – 992;

Zeekr 7X – 726;

BYD Sea Lion 07 – 618.

Якщо казати про вживані легковики з Китаю, то тут на першому місці опинився спортивний електромобіль Zeekr 001.

ТОП-5 найпопулярніших вживаних авто з Китаю:

Zeekr 001 – 263 одиниці;

Zeekr 7X – 143;

Polestar 2 – 138;

BYD Song Plus – 135;

Audi Q4 – 134.

Нещодавно в китайському місті Ченду сталася аварія за участю седана Xiaomi SU7, унаслідок якої водія заблокувало в палаючому авто. Інцидент спричинив стрімке падіння акцій китайської компанії.

Фахівці вважають, що ця аварія може посилити перевірки щодо деяких дверних ручок в електричних авто, які неможливо відкрити звичайним способом після втрати живлення.

Варто сказати, що загалом попри побоювання щодо надійності і безпеки китайські автомобілі стрімко набирають популярності у всьому світі. Експерти регулярно проводять дослідження, щоб допомогти покупцям обрати найкращу модель.

