З січня по вересень українці придбали 14 684 легкові авто, ввезені з Китаю (на 27% більше, ніж торік). Такі дані наводить портал "УкрАвтопром".
Із загальної кількості 12 064 (+39%) становили нові авто, тоді як ще 2620 – вживані (-8%). Більшість легковиків з Китаю були електромобілями – їхня частка становила переконливі 87%.
Серед нових легковиків китайського походження найбільш популярним виявився кросовер BYD Song Plus.
ТОП-5 найпопулярніших нових авто з Китаю:
- BYD Song Plus – 2014 одиниць;
- Volkswagen ID. UNYX – 1599;
- Honda eNS1 – 992;
- Zeekr 7X – 726;
- BYD Sea Lion 07 – 618.
Якщо казати про вживані легковики з Китаю, то тут на першому місці опинився спортивний електромобіль Zeekr 001.
ТОП-5 найпопулярніших вживаних авто з Китаю:
- Zeekr 001 – 263 одиниці;
- Zeekr 7X – 143;
- Polestar 2 – 138;
- BYD Song Plus – 135;
- Audi Q4 – 134.
Китайські автомобілі – останні новини
Нещодавно в китайському місті Ченду сталася аварія за участю седана Xiaomi SU7, унаслідок якої водія заблокувало в палаючому авто. Інцидент спричинив стрімке падіння акцій китайської компанії.
Фахівці вважають, що ця аварія може посилити перевірки щодо деяких дверних ручок в електричних авто, які неможливо відкрити звичайним способом після втрати живлення.
Варто сказати, що загалом попри побоювання щодо надійності і безпеки китайські автомобілі стрімко набирають популярності у всьому світі. Експерти регулярно проводять дослідження, щоб допомогти покупцям обрати найкращу модель.