Ці автомобілі розмітають: названо 10 найпопулярніших автобрендів у світі

Найпопулярніший автобренд у світі цінують за надійність та довговічність.

За підсумками продажів від початку 2026 року до квітня включно Toyota залишалася найпопулярнішим автомобільним брендом у світі. Такі дані наводить портал Focus2Move.

Попри зниження продажів на 3,4% у річному вимірі, японський автогігант зберіг своє лідерство на ринку, забезпечивши собі частку в 10,9% від загальносвітових продажів нових авто.

На другому місці розташувався Volkswagen, продажі якого скоротилися на 10,3% у річному вимірі. Частка бренду на світовому ринку становить 5,2%. Третє місце посів Hyundai. Продажі південнокорейського бренду знизилися на 0,3% у річному вимірі.

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Звертає на себе увагу чергове стрімке зростання продажів BYD – на понад 30%. Популярність електрокарів китайської марки стрімко зростає у всьому світі – насамперед через привабливе співвідношення ціни та якості, а також інноваційні технології, що забезпечують великий запас ходу.

ТОП-10 найпопулярніших автомобільних брендів у світі:

Toyota (-3,4%) Volkswagen (-10,3%) Hyundai (-0,3%) Ford (-9,3%) Honda (-8,9%) Kia (+1,1%) Nissan (-3,5%) Chevrolet (-4,1%) BYD (+30,3%) Maruti Suzuki (+10,5%)

Світовий авторинок – головні новини

Раніше УНІАН повідомив, що найпопулярнішим новим автомобілем у світі за підсумками січня–квітня 2026 року стала Toyota Corolla, яка зайняла 1,2% світового ринку. Порівняно з аналогічним періодом минулого року продажі моделі зросли на 2,2%.

Лідерство моделі навряд чи стало несподіванкою. Від моменту дебюту у 1966 році Corolla заслужила репутацію надійного, доступного та економічного автомобіля. Крім того, вона стабільно користується попитом на вторинному ринку, що забезпечує їй високу ліквідність.

Конкуренцію Toyota Corolla на ринку складають доступні моделі Renault. За підсумками першого кварталу року найпопулярнішим новим автомобілем у Європі став Renault Clio. Модель користується попитом серед європейських водіїв завдяки стильному дизайну, економічності та сучасному оснащенню.

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